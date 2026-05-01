Ο ανώνυμος street artist Banksy επιβεβαίωσε ότι το νέο γλυπτό στο κέντρο του London αποτελεί δικό του έργο, σύμφωνα με το BBC.

Ωστόσο, πέρα από την αρχική είδηση, η ερμηνεία του έργου φαίνεται να αποκτά πιο συγκεκριμένες πολιτικές διαστάσεις, με αρκετούς αναλυτές να το συνδέουν με τον σύγχρονο «τυφλό πατριωτισμό» και μορφές λαϊκιστικής ηγεσίας όπως εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έργο απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι, μια φιγούρα που παραπέμπει άμεσα σε πολιτική εξουσία, να βαδίζει μπροστά, ενώ μια σημαία καλύπτει πλήρως το πρόσωπό του. Η εικόνα είναι σχεδόν αλληγορική: ο άνθρωπος προχωρά, αλλά δεν βλέπει. Και μάλιστα, βρίσκεται στο χείλος της πτώσης.

Σύμφωνα με αναλύσεις και διεθνή μέσα, το στοιχείο της «τύφλωσης από τη σημαία» ερμηνεύεται ως σχόλιο πάνω στον «τυφλό πατριωτισμό», μια κατάσταση όπου η εθνική ταυτότητα γίνεται τόσο κυρίαρχη, ώστε ακυρώνει την κριτική σκέψη.

Η τοποθέτηση του έργου δίπλα σε μνημεία της βρετανικής αυτοκρατορίας ενισχύει αυτή την ανάγνωση: ο Banksy συνδέει τον σύγχρονο εθνικισμό με μια ιστορική παράδοση αυτοκρατορικής υπεροχής.

Το φτιαγμένο από ρητίνη γλυπτό τοποθετήθηκε στη Waterloo Place, μια περιοχή με έντονο συμβολισμό, σχεδιασμένη τον 19ο αιώνα για να εξυμνεί την αυτοκρατορική ισχύ και τη στρατιωτική κυριαρχία της Βρετανίας.

Η εγκατάσταση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο Instagram την επόμενη ημέρα.

Η ρητίνη είναι ένα συνθετικό υλικό, ουσιαστικά μια μορφή «βιομηχανικού πλαστικού», που χρησιμοποιείται συχνά στη γλυπτική γιατί μεταφέρεται και τοποθετείται πιο εύκολα. Αυτό εξηγεί και το πώς κατάφερε να τοποθετηθεί τόσο γρήγορα στο Waterloo Place χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.

Από τη στιγμή που εμφανίστηκε, το έργο προσελκύει πλήθος επισκεπτών που σπεύδουν να το φωτογραφίσουν. Πολλοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια αιχμηρή παρέμβαση πάνω στην αναβίωση του εθνικισμού διεθνώς. «Το κοστούμι θυμίζει πολιτικό, και η σημαία τον τυφλώνει κυριολεκτικά», σχολίασε ένας φοιτητής που βρέθηκε στο σημείο.

To γλυπτό τοποθετήθηκε μπροστά από το επιχρυσωμένο άγαλμα της Αθηνάς στην πρόσοψη του Athenaeum Club.

Ο δημιουργός του podcast The Banksy Story, Τζέιμς Πικ, σημείωσε ότι το έργο λειτουργεί ως σχόλιο πάνω σε μια εξουσία «φουσκωμένη από έπαρση», της οποίας η οπτική περιορίζεται από τα ίδια της τα σύμβολα. Όπως υποστηρίζει, η φιγούρα φαίνεται έτοιμη να πέσει από τη βάση της, υποδηλώνοντας ίσως τις συνέπειες ενός «τυφλού πατριωτισμού».

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία. Σε μια περιοχή γεμάτη αγάλματα ιστορικών μορφών και μνημείων, το έργο του Banksy έρχεται να λειτουργήσει αντιστικτικά, θέτοντας ερωτήματα για το παρελθόν της Βρετανικής αυτοκρατορίας και τις σύγχρονες μορφές εθνικισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης παρεμβαίνει στον δημόσιο χώρο του Λονδίνου με γλυπτό. Το 2004 είχε τοποθετήσει το έργο The Drinker, μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ογκίστ Ροντέν, το οποίο ωστόσο κλάπηκε λίγο αργότερα.

Το νέο έργο εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων παρεμβάσεων του Banksy στη βρετανική πρωτεύουσα, επιβεβαιώνοντας ότι η τέχνη του παραμένει βαθιά πολιτική, προκλητική και —όπως πάντα— εφήμερη.

Αν και ο Banksy δεν κατονομάζει ποτέ συγκεκριμένα πρόσωπα, η πρακτική του είναι διαχρονικά να δημιουργεί έργα που λειτουργούν ως «καθρέφτες» της εποχής. Τα έργα του έχουν επανειλημμένα στραφεί κατά της εξουσίας, του αυταρχισμού και της πολιτικής υποκρισίας.

Πηγή: Με πληροφορίες από BBC και Reuters