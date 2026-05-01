Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η κυβέρνησή της αποφάσισε να παρατείνει, για άλλες τρεις εβδομάδες, την μείωση των κρατικών φόρων στα καύσιμα.

“Υπάρχει, όμως, μια διαφορά σε σχέση με το παρελθόν. Τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώσαμε μια σημαντική δυσαναλογία, ανάμεσα στην αύξηση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Η βενζίνη αυξήθηκε κατά 6% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 24%“, δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

“Επικεντρώσαμε την παράταση αυτή, κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, ανανεώνοντας την μείωση των φόρων κατά 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Για τη βενζίνη, την περιορίσαμε στα 5 λεπτά ανά λίτρο, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 6% της τιμής πώλησης”, πρόσθεσε η Μελόνι.

Αναφερόμενη, παράλληλα, στο πρόβλημα της αύξησης των τιμών ενοικίασης και πώλησης των ακινήτων, σε μικρές και μεγάλες ιταλικές πόλεις, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης δήλωσε ότι “ο κύριος, νέος στόχος είναι να διατεθούν 100.000 διαμερίσματα σε λαϊκές πολυκατοικίες και σε πολυκατοικίες με ελεγχόμενες τιμές, στο διάστημα των επόμενων δέκα ετών”.

“Θα στηρίξουμε το όλο αυτό Εθνικό Σχέδιο, με ποσό που θα αγγίξει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, στο οποίο θα προστεθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν τη συνολική αξία του”, ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

ΑΜΠΕ