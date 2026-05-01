Στις 24 Ιουνίου 2025 γράφαμε για μια εκδήλωση του πανευρωπαϊκού Volt στην κατεχόμενη Κερύνεια. Διοργάνωνε -τότε- καθάρισμα παραλίας στην Αγία Ειρήνη και στην πρόσκληση προς το κοινό είχε χρησιμοποιηθεί και το τοπωνύμιο «Akdeniz», το οποίο βέβαια επιβλήθηκε από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς μετά την εισβολή του 1974. Να ξαναπούμε ότι η χρήση τουρκικών τοπωνυμίων είναι μέρος της πολιτιστικής εθνοκάθαρσης και γενοκτονίας που υλοποιεί η Τουρκία και το καθεστώς στα κατεχόμενα. Αυτό δεν είναι υποκειμενική άποψη, είναι γεγονός.

Αλλά στο «Volt» το ξανάκαναν, αυτή τη φορά στο βιογραφικό υποψήφιάς τους στη Λευκωσία. Δημοσιεύθηκε -το βιογραφικό- με αναφορές στον Κοντεμένο και στον Γερόλακκο και με τη χρήση των παράνομων τοπωνυμίων «Kilicarslan» και «Alaykoy». Μετά από διαδικτυακές αντιδράσεις, τα τουρκικά τοπωνύμια αφαιρέθηκαν, αλλά δεν είμαστε σίγουροι πως στο «Volt» κατάλαβαν το σφάλμα.

Διότι, μπορεί στο χάος αυτών των βουλευτικών, να τίθεται σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα η ιστορική αλήθεια, ακόμα και το Κυπριακό, η εθνοκάθαρση, η κατοχή, αλλά η λύση δεν είναι η αυτοκτονία. Εκτός και αν στο «Volt», που διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αγώνα της επανένωσης, αποφάσισαν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο με την αποδοχή του φασισμού και των τουρκικών εγκλημάτων. Να το πουν στον κόσμο να ξέρει.

ΑΛ.ΜΙΧ.