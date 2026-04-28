Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η τιμή της αμόλυβδης στην Κύπρο τρέχει με αύξηση 16,80%, σε σχέση με την περίοδο πριν την έναρξη εχθροπραξιών, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα σταθεροποιηθεί και στην καλύτερη περίπτωση θα μειωθεί, καθώς παραμένουν στάσιμες οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Χθες, η τιμή του πετρελαίου μπρεντ επανήλθε σε ψηλά επίπεδα (περίπου 107 δολάρια το βαρέλι), αφού οι αγορές δεν είναι το ίδιο αισιόδοξες όσο πριν μερικές ημέρες για επίτευση συνεννόησης για ειρήνευση.

Η εκεχειρία που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου έχει μεν παγώσει τις περισσότερες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν και τα αντίποινα του ιρανικού καθεστώτος σε γειτονικές χώρες. Ωστόσο, οι αγορές επικεντρώνουν την προσοχή τους στα Στενά του Ορμούζ, από όπου εξακολουθούν να μην περνούν σχεδόν καθόλου πλοία που μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε ξένους αγοραστές. Παρότι μετά την εκεχειρία υποχώρησαν κάπως οι τιμές, ο μέσος όρος πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης παραμένουν αισθητά υψηλότερα από πριν.

Οι τιμές στο εβδομαδιαίο δελτίο τιμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Weekly oil bulletin) αποτυπώνουν πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε όλη την Ένωση, συγκρίνοντας τις τιμές της 23ης Φεβρουαρίου και της 20ής Απριλίου 2026 (τελευταία επίσημα διαθέσιμα στοιχεία). Κατά την περίοδο αυτή, η μέση τιμή βενζίνης (Euro-super 95) στην ΕΕ αυξήθηκε από 1,64 σε 1,83 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κατά 12%.

Στην Κύπρο και αλλού

Στην Κύπρο η μέση τιμή της βενζίνης στις 23 Φεβρουαρίου ήταν €1,31 και στο τελευταίο δελτίο (20 Απριλίου) αυξήθηκε στα €1,53, σημειώνοντας άνοδο 16,80%.

Να δούμε τι γίνεται στις άλλες χώρες, πού βρίσκονται οι τιμές και πόσο αυξήθηκαν λόγω του πολέμου (για την ίδια χρονική περίοδο): Στην Ολλανδία η μέση τιμή βενζίνης από €2,06 αυξήθηκε στα €2,28, παρουσιάζοντας άνοδο 10,67%, στη Δανία από €1,94 τιμή αυξήθηκε στα €2,22, καταγράφοντας άνοδο 14,43%.

Στη Γερμανία η τιμή από €1,83 ανέβηκε στα €2,11, σημειώνοντας άνοδο 15,923, στην Ελλάδα από €1,7 πήγε στα €2,03, καταγράφοντας αύξηση 16,01% και παρόμοια ήταν η εικόνα τιμών στη Γαλλία, από €1,71 αυξήθηκε στα €2,02.

Η τιμή βενζίνης στη Φινλανδία από €1,71 αυξήθηκε στα €1,96 καταγράφοντας άνοδο 14,61%, στην Πορτογαλία η τιμή της βενζίνης από €1,69 έφθασε €1,9 σημειώνοντας αύξηση 12,42%.

Στο Βέλγιο η τιμή από €1,5 έφθασε €1,83, στη Λετονία η μέση τιμή από €1,53 αυξήθηκε στα €1,79 καταγράφοντας άνοδο 16,99%.

Στην Ιταλία από €1,65 αυξήθηκε €1,76 σημειώνοντας άνοδο 6,66%, στο Λουξεμβούργο από €1,46 η μέση τιμή βενζίνης έφθασε €1,72 παρουσιάζοντας αύξηση 20,54%, στην Εσθονία από €1,45 η μέση τιμή έφθασε €1,72 σημειώνοντας άνοδο 18,62%, στην Κροατία από €1,47 ο μέσος όρος τιμής αυξήθηκε στα €1,71 καταγράφοντας αύξηση 16,32%, στη Λιθουανία από €1,46 η μέση τιμή αυξήθηκε στα €1,71 παρουσιάζοντας άνοδο 17,12%.

Στη Σλοβακία η μέση τιμή βενζίνης από €1,47 αυξήθηκε στα €1,69 σημειώνοντας αύξηση 14,96%, στην Αυστρία από €1,51 η τιμή πήγε €1,69 και στην Σλοβενία από €1,42 η μέση τιμή έφθασε €1,65 παρουσιάζοντας άνοδο 16,19%. Στην Ισπανία η τιμή από €1,47 αυξήθηκε στο €1,52 καταγράφοντας αύξηση 3,40% ενώ στην Μάλτα παρέμεινε σταθερή €1,34.

Αναφορικά με τα μέτρα ανακούφισης καταναλωτών που έχουν λάβει οι χώρες, η Κύπρος έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης για τους μήνες Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο 2026, κατά 8,33 σεντ το λίτρο, η Ιταλία μείωσε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 0,25 ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 0,19 ευρώ κιλό στο υγραέριο, η Αυστρία μείωσε τον φόρο κατά 5 σεντς ανά λίτρο, η Ισπανία μείωσε τον φόρο προστιθέμενης αξίας στο 10% από 21%, ενώ σε προσωρινές μειώσεις της φορολογίας στα καύσιμα προχώρησε και η Πορτογαλία.