Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι πιθανό να αυξήσουν τα επιτόκια της κεντρικής τράπεζας τουλάχιστον δύο φορές φέτος, ξεκινώντας από την επόμενη συνεδρίασή νομισματικής πολιτικής τον Ιούνιο, εκτός και εάν μια ευνοϊκή επίλυση της σύγκρουσης στο Ιράν οδηγήσει γρήγορα τις τιμές της ενέργειας στα προπολεμικά επίπεδα, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Η ΕΚΤ άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, την Πέμπτη, αλλά σημείωσε τις αυξανόμενες ανησυχίες της για την ενίσχυση του πληθωρισμού, καθώς οι διαταραχές στη ροή καυσίμων και άλλων προϊόντων στο Στενό του Ορμούζ αυξάνουν το κόστος για την Ευρωζώνη.

Πηγές που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters δήλωσαν ότι αναμένουν μια πρώτη αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο εάν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, με την κυκλοφορία στο Στενό να έχει ουσιαστικά “παγώσει” και τις τιμές spot του Brent να είναι πάνω από τα 100 δολ. το βαρέλι.

Επικαλούμενες τις βασικές προβλέψεις της ΕΚΤ, που δημοσιεύθηκαν τον Μάρτιο, οι πηγές δήλωσαν ότι σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να αναμένονται τουλάχιστον δύο αυξήσεις των επιτοκίων.

Ορισμένες από αυτές τις προοπτικές συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης, όταν ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τάχθηκαν υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η συζήτηση της Πέμπτης αφορούσε κυρίως τον Ιούνιο και υπήρξε μικρή διαφωνία για το αν θα είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων πολιτικής, εκτός και εάν υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή στις προοπτικές.

Μια δεύτερη πηγή τόνισε ότι οι προοπτικές θα μπορούσαν να αλλάξουν εάν μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν τερματίσει τη σύγκρουση και οδηγήσει σε μεγάλη πτώση τις τιμές ενέργειας.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.

