Αρνητικές αλλά και θετικές επιπτώσεις για τις τράπεζες αναμένεται να έχει το σενάριο δύο αυξήσεων επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έως τον Ιούλιο, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να υπάρχει ένας προβληματισμός για την πορεία της πιστωτικής επέκτασης, σχετικά με το που θα φθάσουν τα επιτόκια και τον βαθμό αβεβαιότητας που μπορεί να δημιουργηθεί στην οικονομία αλλά οι αυξήσεις επιτοκίων έχουν και σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τις τράπεζες. Μέρος των δανείων τους είναι με κυμαινόμενο επιτόκιο, γεγονός που σημαίνει ότι η άνοδος των επιτοκίων μεταφέρεται σχετικά γρήγορα στα έσοδα από τόκους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ακόμη και αν η πιστωτική επέκταση επιβραδυνθεί, τα έσοδα από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δανείων να αυξηθούν. Επιπλέον, επειδή οι αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων συνήθως καθυστερούν σε σχέση με τα επιτόκια δανείων, το επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών τείνει να διευρύνεται σε περιόδους ανόδου επιτοκίων και αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα ενίσχυσης της κερδοφορίας τους.

Στις Βρυξέλλες και στη Φρανκφούρτη θεωρούν ότι αν ο πόλεμος δεν τελειώσει εντός του Απριλίου, το ενεργειακό σοκ που έχει προκαλέσει θα μετατραπεί σε σοβαρή ενεργειακή κρίση με ανυπολόγιστες, προς το παρόν, συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εκτιμήσεις που θέλουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρά έως και σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, οδηγώντας το βασικό επιτόκιο στο 2,75% από 2% σήμερα.

Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους στην Κύπρο, ακόμη και στην περίπτωση που φέτος τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξηθούν συνολικά κατά 50 μονάδες βάσης, τα δεδομένα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις δεν θα μεταβληθούν σημαντικά. Οι τράπεζες βρίσκονται σε φάση μεγέθυνσης του ενεργητικού τους μέσω της πιστωτικής επέκτασης και θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους. Στα μεν προγράμματα με σταθερό επιτόκιο δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές. Από την άλλη, στα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, που είναι ευθέως συνδεδεμένα με τους δείκτες euribor, οι αναπροσαρμογές είναι αυτόματες.

Οι πληθωριστικές πιέσεις που ήδη καταγράφονται φαίνεται να ανακόπτουν την τάση αποκλιμάκωσης των επιτοκίων που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται, με τις αγορές να προεξοφλούν πλέον τουλάχιστον μία αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης. Το σήμα δίνεται από την πορεία του Euribor, το οποίο λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός μετάδοσης των αυξήσεων στην πραγματική οικονομία. Το Euribor 3μήνου έχει ήδη κινηθεί ανοδικά, φτάνοντας στο 2,13% από περίπου 1,9% στις αρχές Φεβρουαρίου, ενώ το Euribor 12μήνου ενσωματώνει τις προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο.

Σημαντικό είναι το γεγονός, ότι το συνολικό μέσο επιτόκιο δανεισμού για τα νοικοκυριά, στην Κύπρο, διαμορφώθηκε στο 3,12% τον Φεβρουάριο, από 3,24% τον Ιανουάριο, μια μείωση που διατήρησε το κόστος δανεισμού στην Κύπρο πιο κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο μέσος όρος στην ευρωζώνη αυξήθηκε ελαφρώς στο 3,37% τον Φεβρουάριο, σε σχέση με 3,35% τον Ιανουάριο. Για στεγαστικά δάνεια με διάρκεια σταθερού επιτοκίου έως ενός έτους, το επιτόκιο στην Κύπρο μειώθηκε σημαντικά στο 3,45 από 3,70% τον Ιανουάριο και είναι ελαφρώς πιο κάτω από τον μέσω όρο της Ευρωζώνης.