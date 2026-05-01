Μια νέα σελίδα στην οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη της υπαίθρου γράφτηκε χθες με την παράδοση στο κοινό του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη – Ευρύχου, φέρνοντας τις ορεινές κοινότητες της Σολέας, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς πιο κοντά στην Λευκωσία.

Πρόκειται για τη Δ’ φάση του άξονα Λευκωσίας – Τροόδους που δίνει σημαντική ανάσα για χιλιάδες κατοίκους που διεκδικούσαν για δεκαετίες ταχύτερη πρόσβαση σε νοσοκομεία, σχολεία και υπηρεσίες.

Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2022 και ολοκληρώθηκαν χθες, εντός του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, παρά τις προκλήσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίησή του.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος, μήκους 11,3 χιλιομέτρων, υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Cybarco–Pharmakas J.V. υπό την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα €88.630.000 (€74.477.000 + ΦΠΑ), με το έργο να παραδίδεται εντός προϋπολογισμού και αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος μειώνει δραστικά τον χρόνο μετακίνησης μεταξύ Λευκωσίας και των ορεινών περιοχών. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Για τους κατοίκους της Λευκωσίας, η ορεινή Κύπρος γίνεται πιο προσβάσιμη από ποτέ, για τουρισμό, για τοπικά προϊόντα, για επίσκεψη σε μικρές επιχειρήσεις ή ακόμα και για μόνιμη εγκατάσταση. Αυτή η αμφίδρομη κινητικότητα αναμένεται να λειτουργήσει ως εφαλτήριο οικονομικής δραστηριότητας στην ύπαιθρο και να συμβάλει στην προσπάθεια ανάσχεσης της αστυφιλίας που ταλαιπωρεί τις ορεινές κοινότητες εδώ και δεκαετίες.

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή Κουτραφά, τερματικό κυκλικό κόμβο και κοιλαδογέφυρα μήκους 750 μέτρων.

Αξίζει να σημειωθεί και μια πρωτιά, από τη στιγμή που για πρώτη φορά σε δημόσιο έργο στην Κύπρο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο ασφαλτικό υλικό, μια επιλογή που μειώνει τα κατασκευαστικά απόβλητα και προσδίδει στο έργο χαρακτήρα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η παράδοση του αυτοκινητόδρομου δεν σημαίνει ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων κλείνει τον φάκελο. Σε συνέχεια των επαφών και της συνεννόησης με τους κατοίκους της περιοχής, έχει δεσμευτεί να εργαστεί στη βελτίωση ορισμένων εξόδων του αυτοκινητόδρομου, ενισχύοντας παράλληλα την ασφάλειά τους. Πρόκειται για μια σημαντική λεπτομέρεια: δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες δεν ήταν απλώς θεατές του έργου, αλλά συνομιλητές που ακούστηκαν.

Η παράδοση είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα. Ένα έργο που ολοκληρώθηκε εντός προϋπολογισμού, που άκουσε τους κατοίκους, που εισήγαγε καινοτόμες πρακτικές βιωσιμότητας. Αλλά ένας αυτοκινητόδρομος δεν είναι πανάκεια, ούτε αρκεί από μόνος του. Χρειάζεται η τελευταία φάση. Χρειάζονται οι βελτιώσεις στις εξόδους. Χρειάζονται επενδύσεις σε υπηρεσίες, ψηφιακές υποδομές, κίνητρα για επιστροφή των ηλικιωμένων κατοίκων και των νέων ζευγαριών που επιθυμούν μια πιο ήσυχη ζωή στην ύπαιθρο.

Βαφεάδης: Έργο-κλειδί για την ύπαιθρο με συνέχεια €100 εκατ.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, τόνισε πως το έργο ολοκληρώθηκε παρά τις προκλήσεις του ορεινού ανάγλυφου και τις διεθνείς πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Η υλοποίηση τέτοιων έργων αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας δεν περιορίζεται στα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνεται με συνέπεια και στην ύπαιθρο», ανέφερε ο κ. Βαφεάδης, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια, δηλαδή την υλοποίηση του τμήματος Δένειας – Αστρομερίτη (17 χλμ.), που θα ολοκληρώσει πλήρως τον άξονα.

Η επόμενη φάση που βρίσκεται στο στάδιο των απαλλοτριώσεων αναμένεται να προκηρυχθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο, με το κόστος να εκτιμάται στα €100 εκατ. πλέον ΦΠΑ.

«Ένα έργο που για χρόνια αποτελούσε βασική προτεραιότητα, και που σήμερα εντάσσεται πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών, διευκολύνοντας τη μετακίνηση και ενισχύοντας τη σύνδεση της Λευκωσίας με την ύπαιθρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το έργο αυτό υλοποιήθηκε ως έργο σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, ανταποκρινόμενο σε διαχρονικά αιτήματα των περιοχών της Σολέας και της Μαραθάσας.

Σύμφωνα με τον κ. Βαφεάδη, η κατασκευή του έργου πραγματοποιήθηκε σε απαιτητικές συνθήκες, λόγω του ορεινού ανάγλυφου και της διέλευσης από περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές. Παράλληλα, σημείωσε, οι διεθνείς εξελίξεις και οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιούργησαν πρόσθετες δυσκολίες.

Επισήμανε πως η υλοποίηση τέτοιων έργων αποδεικνύει στην πράξη ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνεται με συνέπεια και στην ύπαιθρο, με στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων καλεί το κοινό να συμμορφώνεται με τη νέα οδική σήμανση και τα όρια και να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του δρόμου.