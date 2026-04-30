Σημαντική είναι η σημερινή μέρα για τις ορεινές περιοχές της Κύπρου. Στις 17:00, παραδίδεται επίσημα στο κοινό ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη–Ευρύχου.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση της Δ΄ φάσης του οδικού άξονα Λευκωσίας–Τροόδους, ένα έργο που για τους κατοίκους της Σολέας, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή υποδομή.

Με συνολικό κόστος που ανήλθε στα €88.630.000, το έργο υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Cybarco–Pharmakas J.V. υπό την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Το μήκος του δρόμου είναι 11,3 χιλιόμετρα. Το έργο περιλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, ανισόπεδο κόμβο στην περιοχή Κουτραφά, τερματικό κυκλικό κόμβο και κοιλαδογέφυρα μήκους 750 μέτρων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως το έργο εισάγει μια σημαντική καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα, καθώς χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο ασφαλτικό υλικό, καθιστώντας τον δρόμο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης και μείωσης κατασκευαστικών αποβλήτων.

Η μείωση του χρόνου μετάβασης από και προς την πρωτεύουσα αναμένεται να αλλάξει άρδην την καθημερινότητα των πολιτών.

Για τους κατοίκους των χωριών σημαίνει ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση σε εξειδικευμένα νοσοκομεία, πανεπιστήμια και δημόσιες υπηρεσίες.

Για την οικονομία της υπαίθρου, η ορεινή Κύπρος γίνεται πλέον προάστιο της Λευκωσίας, προσελκύοντας επισκέπτες, ενισχύοντας τις τοπικές επιχειρήσεις και προσφέροντας κίνητρα για μόνιμη εγκατάσταση νέων ζευγαριών.

«Ο δρόμος δεν οδηγεί μόνο από τα χωριά στην πόλη, οδηγεί και από την πόλη στα χωριά», σημειώνεται χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ελπίδα για ανάσχεση της αστυφιλίας.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων αφουγκραζόμενο τις ανησυχίες των τοπικών κοινοτήτων, έχει ήδη δεσμευτεί για βελτιώσεις στις εξόδους με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε συγκεκριμένα σημεία του δρόμου κατόπιν υποδείξεων των κατοίκων.

Η σημερινή φάση είναι ένα μεγάλο βήμα, όμως η πλήρης εκπλήρωση της υπόσχεσης για το Τρόοδος απαιτεί και την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης Δένειας – Αστρομερίτη.

Το συνολικό μήκος του νέου δρόμου αναμένεται να φτάσει τα 18 χιλιόμετρα με κόστος €110 εκατομμύρια συν ΦΠΑ.

Η τελευταία φάση αναμένεται να προκηρυχθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.