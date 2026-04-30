Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, παραδίδεται σήμερα Πέμπτη επίσημα (μετά τις 3 το απόγευμα) στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου.

Το έργο υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία Cybarco–Pharmakas J.V., υπό την επίβλεψη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, και ολοκληρώθηκε εντός του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού που ανέρχεται στα €74.477.000 πλέον ΦΠΑ.

Αφορά στην κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας, μήκους περίπου 11,3 χιλιομέτρων, με εκκίνηση νοτίως του Αστρομερίτη και τερματισμό στην περιοχή Ευρύχου. Κατασκευάστηκαν, μεταξύ άλλων, ανισόπεδος κόμβος στην περιοχή Κουτραφά, τερματικός κυκλικός κόμβος, καθώς και σημαντικά τεχνικά έργα, περιλαμβανομένης κοιλαδογέφυρας μήκους 750 μέτρων.

Εκτιμάται ότι ο αυτοκινητόδρομος θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια και και θα μειώσει τον χρόνο διαδρομής προς τις ορεινές περιοχές του Τροόδους, της Σολέας, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς.

Το κοινό καλείται όπως συμμορφώνεται με τη νέα οδική σήμανση και τα όρια και να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του δρόμου.