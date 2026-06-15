Η αντίδραση των κυριότερων ασιατικών χρηματιστηρίων στη μεταμεσονύχτια είδηση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή ήταν πολύ θετική, με τους επενδυτές να θωερούν ότι υποχωρεί η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ευνοείται η αγορά μετοχών.

Αυτή την ώρα (πρωί Δευτέρας, ώρα Κύπρου) οι βασικές ασιατικές αγορές καταγράφουν σημαντικά κέρδη. Καλύτερα από όλους τους χρηματιστηριακούς δείκτες τα πηγαίνει ο KOSPI της Νοτίου Κορέας, με αύξηση γύρω στο +6% και ακολουθούν ο δείκτης Nikkei 225 (Ιαπωνία) με περίπου 5,5% αύξηση. Ανοδικά κινούνται οι τιμές μετοχών και στο KOSDAQ (αύξηση 2.3%).

«Οι αγορές περίμεναν αυτά τα νέα εδώ και μήνες και η ανακούφιση είναι ήδη εμφανής, με το πετρέλαιο να υποχωρεί και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου να καταρρέουν, αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί», δήλωσε ο Josh Gilbert, επικεφαλής αναλυτής για την Ασία-Ειρηνικό στην eToro.

Το CNBC επισημαίνει πως η πτώση της τιμής του πετρελαίου και οι προοπτικές ειρήνης αντικατοπτρίστηκαν και σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε κατά 0,32% στα 99,483, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,423%, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές μετριάζουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω της μείωσης των τιμών της ενέργειας.

Στα 83 δολάρια το μπρεντ

Την ίδια ώρα, το Brent και το WTI υποχωρούν με ποσοστά πάνω από 4%, καθώς η αγορά συνδέει άμεσα τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Τραμπ λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (ώρα Κύπρου) με άμεση αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, μεγαλύτερη προσφορά πετρελαίου και χαμηλότερη επιβάρυνση των τιμών ενέργειας από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Το πετρέλαιο τύπου Brent κινείται περίπου στα 83–84 δολάρια/βαρέλι και του WTI περίπου στα 80–81 δολάρια/βαρέλι.