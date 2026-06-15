Η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής γίνεται ολοένα και λιγότερο προβλέψιμη και λιγότερο ομοιόμορφη εντός και μεταξύ των οικονομιών. σύμφωνα με το πρώτο Economic Brief που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα με θέμα «Historic ECB Rate Hikes Reveal Shifting Dynamics in Monetary Policy Transmission» που υπογράφεται από τη Μαρία Παπαγεωργίου, επικεφαλής της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Νομισματικής Πολιτικής και μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ.

Αντίθετα αναφέρεται στο υπόμνημα, εξαρτάται από τη δομή της οικονομίας, τις δημοσιονομικές συνθήκες, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα και το ευρύτερο παγκόσμιο και γεωπολιτικό περιβάλλον. «Αυτές οι προκλήσεις γίνονται ιδιαίτερα έντονες σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας ή μεγάλων οικονομικών σοκ, όταν οι παραδοσιακοί μηχανισμοί μετάδοσης τείνουν να γίνονται λιγότερο προβλέψιμοι καθώς άλλοι παράγοντες έρχονται σε εφαρμογή. Ως αποτέλεσμα, η νομισματική μετάδοση έχει γίνει πιο περίπλοκη και εξαρτώμενη από το κράτος, με τις προσδοκίες να παίζουν αναπόφευκτα πιο εξέχοντα ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Αυτή η εξέλιξη εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό πολιτικής, τη διαχείριση κινδύνου και τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Για την ΕΚΤ, το μάθημα είναι σαφές: σε έναν κόσμο επικαλυπτόμενων σοκ και μεταβαλλόμενων δυναμικών, η διαχείριση του πληθωρισμού δεν είναι πλέον απλώς ζήτημα προσαρμογής των επιτοκίων, αλλά και διαχείρισης ενός ολοένα και πιο περίπλοκου και απρόβλεπτου οικονομικού συστήματος».

Παραδοσιακά, αναφέρεται στο υπόμνημα, η νομισματική πολιτική επηρεάζει τις χρηματοπιστωτικές αγορές σχεδόν αμέσως, την πραγματική οικονομική δραστηριότητα με υστέρηση 12-18 μηνών και τον πληθωρισμό μετά από περίπου 18-24 μήνες. Όχι μόνο η απόκλιση από αυτό το παραδοσιακό πρότυπο, αλλά και οι διακριτοί τρόποι με τους οποίους έχουν αποκλίνει οι πιο πρόσφατοι κύκλοι σύσφιξης και οι επόμενοι κύκλοι χαλάρωσης, εγείρουν θεμελιώδη ερωτήματα: Λειτουργούν διαφορετικά η σύσφιξη και η χαλάρωση; Πώς επηρεάζουν οι αρχικές οικονομικές συνθήκες τη μετάδοση; Και μήπως τα μεγάλα, άτυπα σοκ εισάγουν μη γραμμικότητες που μεταβάλλουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής;

Μια πιο προσεκτική εξέταση, αναφέρει η Κεντρική, υποδηλώνει ότι αρκετοί επικαλυπτόμενοι παράγοντες, βοηθούν στην εξήγηση του γιατί οι επιπτώσεις της πολιτικής διέφεραν τόσο σημαντικά από την προηγούμενη εμπειρία. Πρώτον, η ετερογένεια μεταξύ των χωρών ενίσχυσε τις διαφορές στη μετάδοση σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ. Η διακύμανση στις δομές παραγωγής, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, τις αγορές κατοικίας και τη δημοσιονομική ικανότητα οδήγησε σε άνισα αποτελέσματα μεταξύ των κρατών μελών. Για παράδειγμα, οι οικονομίες με μεγαλύτερη μεταποιητική βάση παρουσίασαν ισχυρότερη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά τη φάση σύσφιξης, καθώς η μεγαλύτερη ευαισθησία τους στις συνθήκες της παγκόσμιας ζήτησης ενίσχυσε τη συσταλτική επίδραση της αύξησης των επιτοκίων.

Δεύτερον, οι αρχικές οικονομικές συνθήκες έπαιξαν κρίσιμο ρόλο. Στην έναρξη του κύκλου σύσφιξης τον Ιούλιο 2022, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 8,9%, σε σύγκριση με μόλις 2,3% στην αρχή του κύκλου 2005-2008, ενώ τα ονομαστικά επιτόκια ήταν στο -0,5% (σε σύγκριση με 1% το 2005). Κατά συνέπεια σημειώνεται, τα επιτόκια κατά τη διάρκεια του κύκλου σύσφιξης 2022/2023 αυξήθηκαν από ένα εξαιρετικά ευνοϊκό σημείο εκκίνησης, που σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική παρέμεινε σε γενικές γραμμές υποστηρικτική ακόμη και όταν τα ονομαστικά επιτόκια αυξήθηκαν. Ταυτόχρονα, το Ευρωσύστημα κατέστησε τα δάνειά του προς τις τράπεζες λιγότερο ευνοϊκά μέσω της ανατίμησης των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO), η οποία πυροδότησε μια σημαντική πρόωρη αποπληρωμή προηγουμένως χαμηλού κόστους τραπεζικής χρηματοδότησης, αυστηροποιώντας τους όρους χρηματοδότησης. Αυτό λειτούργησε ως παράλληλο κανάλι σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ενισχύοντας τη μετάδοση της πολιτικής και συμβάλλοντας στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.