Τραγικό τέλος είχε ο Αλ Κάπα Ιμπν Αντάρ, γνωστός ως ο «Spiderman της Υεμένης», όταν έπεσε σε ηφαιστειακό κρατήρα βάθους 120 μέτρων ενώ επιχειρούσε αναρρίχηση χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε ενώ ο Αντάρ επιχειρούσε να σκαρφαλώσει στα τοιχώματα του ηφαιστειακού κρατήρα του φράγματος Χαρντά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Αρχή Πολιτικής Άμυνας της Υεμένης, ο 30χρονος αναρριχητής έχασε το πιάσιμο ενώ σκαρφάλωνε.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο Αντάρ, δευτερόλεπτα πριν την πτώση του, να κάνει ριψοκίνδυνες κινήσεις ενώ κρατιόταν μόνο από ένα χέρι από τον βράχο.

Yemen's "Spider-Man" dies Adventurer Al-Qaqa'a bin Antar tragically fell to his death inside the Damt volcanic crater during a climbing stunt.



Video of the fall: 👇 pic.twitter.com/kUbUEytHDp — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) June 13, 2026

Οι ομάδες διάσωσης βρήκαν το σώμα του Αντάρ 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού στον κρατήρα, μετά από τετράωρη αναζήτηση.

Το φράγμα Χαρντά είναι ένας ηφαιστειακός κρατήρας κοντά στην πόλη Νταμτ στη νότια Υεμένη με απότομα βραχώδη τοιχώματα και μια θερμή θειούχα λίμνη στη βάση του.

Ο Αντάρ είχε γίνει γνωστός δημοσιεύοντας βίντεο στα social media στα οποία εκτελούσε αναβάσεις υψηλού ρίσκου με τις αρχές της Υεμένης να καλούν όλους όσους κάνουν αναρρίχηση και ασχολούνται με αθλήματα περιπέτειας να τηρούν τις διαδικασίες ασφαλείας και να χρησιμοποιούν «κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών».

In Yemen, the famous “Spider-Man” has died: a climber fell into a volcanic crater



Well-known Yemeni extreme athlete Antar al-Absi, nicknamed the “Spider-Man,” died during another dangerous ascent. The man fell into the crater of the dormant Dhamt volcano and disappeared.



The… pic.twitter.com/LfNuwgeorp — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2026

protothema.gr