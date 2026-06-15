Έχει και αυτό την ενδιαφέρουσα όψη του. Πρόσφατη διεθνής έρευνα του «World Internet Project» (WIP) για το 2026, φέρνει στην επιφάνεια μια αντίφαση, η οποία αποκτά το δικό της ενδιαφέρον: η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναμφισβήτητα μπαίνει δυναμικά στη ζωή μας, αλλά η εξάπλωσή της δεν σκορπά τον ανάλογο ενθουσιασμό που αποτυπωνόταν κάποτε στο διαδίκτυο, αλλά έντονο φόβο και καχυποψία.

Συμμετέχουσες χώρες στην εν λόγω έρευνα ήταν οι εξής: Ελλάδα, ΗΠΑ, Ελβετία, Τσεχία, Νέα Ζηλανδία, Ινδονησία, Κολομβία και Μακάο. Επειδή τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα αποτυπώνουν περισσότερο και την κυπριακή πραγματικότητα, μπορεί με βάση αυτά ευκολότερα να οδηγηθούμε στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αν και το 47% των πολιτών χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΤΝ για μάθηση (68%) και επίλυση εργασιακών προβλημάτων (74%), οι ανησυχίες παραμένουν εκτοξευμένες στα ύψη. Το 79% φοβάται την παρακολούθηση της προσωπικής του ζωής και το 62% την απώλεια θέσεων εργασίας.

Τα δεδομένα δεν μπορεί παρά να φανερώνουν μια άλλη πραγματικότητα: η ΤΝ δεν είναι μια ουδέτερη δύναμη αλλά η πορεία που προσλαμβάνει εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική μας αποκλειστικά ευθύνη. Και αυτό σε διάφορα επίπεδα, πολιτείας, εταιρειών, χρηστών κ.α.

Αυτή ακριβώς η ευθύνη, που σε διάφορα επίπεδα και εκφάνσεις της ζωής, είναι εν πολλοίς εξαφανισμένη και καταζητούμενη σήμερα συνιστά το κομβικής σημασίας εργαλείο για την ενδυνάμωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου και σε καμιά περίπτωση της αντικατάστασής του. Για να διασφαλιστεί αυτό, με βάση την αποκωδικοποίηση βασικών στοιχείων που προκύπτουν από την έρευνα, προβάλλουν ως απαραίτητα εχέγγυα, οι εξής παράμετροι:

Ν Θωράκιση της ιδιωτικότητας: Αυστηρά ρυθμιστικά πλαίσια που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα από την αυθαίρετη παρακολούθηση.

Ν Δίκαιη μετάβαση στην εργασία: Επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ώστε η ΤΝ να μειώνει τον φόρτο και όχι τις θέσεις εργασίας.

Ν Προστασία της νέας γενιάς: Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα παιδιά (σήμερα μόνο το 19% εγκρίνει τη χρήση ΤΝ), ώστε να αποφευχθεί η λεγόμενη τεχνολογική εξάρτηση.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που επεσήμανε ο ιδρυτής του «World Internet Project» (WIP), Τζέφρι Κολ, ότι δηλαδή η ΤΝ εμφανίστηκε στον κόσμο με φόβο. Το στοίχημα που προβάλλει στο σήμερα είναι να μην επιτρέψουμε στις όποιες σκοτεινές προβλέψεις να επιβεβαιωθούν. Η υπεύθυνη κρίση που θα λειτουργεί ως ανάχωμα σε τέτοιας μορφής κινδύνους, σε σημείο που θα περιφρουρεί με ισχυρές δικλίδες της αξία του ανθρωπίνου προσώπου, είναι η οδός που θα διασφαλίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παραμένει στην υπηρεσία του ανθρώπου, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εκδοχή.