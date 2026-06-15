Την εβδομάδα που πέρασε η κομματική προσοχή ήταν στραμμένη στο διαμοιρασμό (κάποιοι το λένε κατανομή) των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Ξεκίνησαν να συζητούν για τον αριθμό, μετά πήγαν στο πόσες θα πάρει ο καθένας και στο τέλος υπήρξαν και αντιδράσεις ως προς το τι παίρνει ποιος.

Στις βουλευτικές εκλογές που προηγήθηκαν, 101.013 ψηφοφόροι αποφάσισαν ότι ο ΔΗΣΥ θα έχει 17 έδρες στη νέα Βουλή, 88.777 ψηφοφόροι έδωσαν 15 έδρες στο ΑΚΕΛ, 40.567 καθόρισαν τις 8 έδρες για το ΕΛΑΜ και 37.222 για επίσης 8 έδρες στο ΔΗΚΟ. Πιο κάτω είχαμε τις 21.700 ψήφους, που αντιστοιχούν σε 4 έδρες για το Άλμα, και 20.159 ψήφους για επίσης 4 έδρες προς την Άμεση Δημοκρατία.

Ως εδώ, με ψήφους και κατανομή εδρών κανένα πρόβλημα. Κάποια μουρμούρα – μια-δυο μέρες μετά τις εκλογές – για κάποιους που μπήκαν και κάποιους που αποκλείστηκαν, αλλά το θέμα έκλεισε νωρίς. Ούτε με τη διαρρύθμιση των εδράνων και τις θέσεις που θα λάβει το κάθε κόμμα.

Τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν όταν η συζήτηση μπήκε εντός Βουλής και έπρεπε να γίνει η κατανομή των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία κοινοβουλευτικά κόμματα θεωρούνται όσα έχουν τουλάχιστον 7 βουλευτές. Και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Βουλής, Προεδρίες Κοινοβουλευτικών Επιτροπών λαμβάνουν εκείνα τα κόμματα που θεωρούνται κοινοβουλευτικά κόμματα. Δηλαδή, όσα κόμματα έχουν τουλάχιστον εφτά βουλευτές, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τέσσερα.

Και εκεί αρχίζουν τα πράγματα να μπάζουν νερά. Ένα κόμμα ζητούσε επιτροπή γιατί την «δικαιούτο» σύμφωνα με μια γνωμάτευση, κι ένα άλλο αντιδρούσε γιατί θα έπαιρνε τρεις επιτροπές το τρίτο κόμμα στη Βουλή.

Πήγαν και βρήκαν το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, και απαιτούσαν να εφαρμοστεί στην Κύπρο! Εν ολίγοις να παραγνωρίσουν τους νόμους και τους κανονισμούς που ψήφισαν οι Κύπριοι βουλευτές στην Κυπριακή Βουλή και να εφαρμόσουν κάτι που εφαρμόστηκε στη Γερμανία εναντίον του AfD.

Αλλά γιατί επικαλέστηκαν τη γερμανική Βουλή αφού είχε εφαρμοστεί πριν πέντε χρόνια στην κυπριακή; Γιατί εάν πάμε πίσω πέντε χρόνια, όταν και πάλι γινόταν κατανομή εδρών είχαν πάρει όλοι προεδρίες πλην ενός κόμματος, για το οποίο δημιουργήθηκε απλώς μια υποεπιτροπή. Η κίνηση αυτή όχι μόνο δεν έπληξε το εν λόγω κόμμα αλλά αντίθετα το ενίσχυσε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Και αυτή τη φορά δεν ήταν εύκολο να μην του δοθούν προεδρίες.

Δικαιούται ή δεν δικαιούται ένα κόμμα με οκτώ έδρες στην Βουλή να έχει Προεδρίες Επιτροπών; Τι γίνεται με τις 40.567 Κύπριους που πήγαν αυτή τη φορά και ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα; Στις εκλογές που έγιναν πριν πέντε χρόνια αυτοί που ψήφισαν το συγκεκριμένο κόμμα ήταν 24.255 και στο μεταξύ πήγαν άλλοι 16.312 ψηφοφόροι, και από το 6,78% ανέβηκε στο 10,9%.

Είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιοι έχουν μια δική τους αντίληψη του τι είναι δημοκρατία και πώς εφαρμόζεται. Μια αντίληψη που μάλλον δεν την ενστερνίζονται οι Κύπριοι.

Και αφού έγινε η κατανομή των προεδριών, ακολούθησε νέα έκφραση δυσφορίας γιατί το συγκεκριμένο κόμμα πήρε την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας. Για κάποιους ήταν απλώς λυπηρό γεγονός ενώ για άλλους το πρόβλημα είναι… τι θα συμβεί αύριο μεθαύριο αν αντιδράσει η Τουρκία γιατί η Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας θα βρίσκεται στα χέρια του αρχηγού του συγκεκριμένου κόμματος. Παρεμπιπτόντως, ο αρχηγός του κόμματος δεν θα προεδρεύει της Επιτροπής Άμυνας!

Και προκύπτει ένα ακόμα ερώτημα: Γιατί να πέφτει λόγος είτε στην Τουρκία είτε σε οποιονδήποτε για το ποιος θα προεδρεύει μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής στην κυπριακή Βουλή; Δηλαδή έπρεπε να σταλεί η λίστα στο σαράι του Ερντογάν για να τσεκάρει ποιους θέλει και ποιους όχι;

Ένα κόμμα, όλα τα κόμματα, εκπροσωπούν μια συγκεκριμένη μερίδα πολιτών, ένα κομμάτι του λαού. Το εκτόπισμα ενός εκάστου καταγράφεται μέσα από τη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών. Κάποιοι, όμως, φαίνεται πως έχουν μια περίεργη αντίληψη για τη δημοκρατία. Γι’ αυτούς δημοκρατία είναι μόνο να γίνεται το δικό τους.