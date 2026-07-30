Στο 3% υποχώρησε το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, από 3,1% τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat.

Η Κύπρος και η Βουλγαρία κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο παρέμεινε στις 16.000 τον Ιούνιο, χωρίς μεταβολή από τον προηγούμενο μήνα. Τον Ιούνιο του 2025, η ανεργία ανερχόταν στο 4,5% και ο αριθμός των ανέργων στις 23.000.

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του 2026. Τον Μάρτιο το ποσοστό ανερχόταν στο 3,3%, με 17.000 ανέργους, και τον Απρίλιο στο 3,2%, επίσης με 17.000 ανέργους. Τον Μάιο υποχώρησε στο 3,1%, με 16.000 ανέργους, και τον Ιούνιο περιορίστηκε περαιτέρω στο 3%.

Στο 7,8% η ανεργία των νέων

Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων κάτω των 25 ετών στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 7,8% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερό σε σύγκριση με τον Απρίλιο και τον Μάιο. Ο αριθμός των άνεργων νέων υπολογίστηκε στις 2.000.

Τον Ιούνιο του 2025, η ανεργία των νέων ανερχόταν στο 15,2%, με 5.000 ανέργους κάτω των 25 ετών.

Τον Μάρτιο του 2026 το ποσοστό ήταν 12,7%, με 4.000 άνεργους νέους. Από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο περιορίστηκε στο 7,8%, με τον αριθμό των ανέργων να υποχωρεί στις 2.000.

Η ανεργία ανά φύλο στην Κύπρο

Η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 2,8% τον Ιούνιο, από 2,9% τον Μάιο. Τον Ιούνιο του 2025 ανερχόταν στο 4,1%, ενώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2026 είχε διαμορφωθεί στο 3,2% και στο 3% αντίστοιχα.

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 3,1% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο. Τον Ιούνιο του 2025 ανερχόταν στο 4,9%, ενώ τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2026 είχε διαμορφωθεί στο 3,3%.

Σταθερή η ανεργία στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 6% τον Ιούνιο του 2026, χωρίς μεταβολή τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση.

Στην Ευρωζώνη, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 6,3%, επίσης αμετάβλητη σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026 και τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, τον Ιούνιο ήταν άνεργοι 13,317 εκατ. άνθρωποι στην ΕΕ, από τους οποίους 11,130 εκατ. βρίσκονταν στην Ευρωζώνη.

Σε σύγκριση με τον Μάιο, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 79.000 στην ΕΕ και κατά 71.000 στην Ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, η αύξηση ανήλθε σε 112.000 άτομα στην ΕΕ και σε 43.000 στην Ευρωζώνη.

Σχεδόν 3 εκατ. άνεργοι νέοι στην ΕΕ

Τον Ιούνιο του 2026, 2,987 εκατ. νέοι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ. Από αυτούς, τα 2,351 εκατ. βρίσκονταν στην Ευρωζώνη.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ αυξήθηκε στο 15,5%, από 15,4% τον Μάιο. Στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 14,8%, από 14,9% τον προηγούμενο μήνα.

Σε μηνιαία βάση, ο αριθμός των άνεργων νέων αυξήθηκε κατά 29.000 στην ΕΕ, ενώ παρέμεινε αμετάβλητος στην Ευρωζώνη. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, αυξήθηκε κατά 53.000 στην ΕΕ και μειώθηκε κατά 8.000 στην Ευρωζώνη.

Τα ποσοστά ανά φύλο στην ΕΕ

Η ανεργία των γυναικών στην ΕΕ υποχώρησε στο 6,1% τον Ιούνιο, από 6,2% τον Μάιο. Αντίθετα, η ανεργία των ανδρών αυξήθηκε στο 5,9%, από 5,8%.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παρέμεινε σταθερό στο 6,4%, ενώ των ανδρών αυξήθηκε στο 6,2%, από 6,1% τον Μάιο.