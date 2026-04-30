Εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας, άντρας ηλικίας 34 ετών, ο οποίος καταζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης με μαχαίρι και τραυματισμού, με θύμα άντρα ηλικίας 44 ετών.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος, λίγο μετά τις 3.15 το απόγευμα στις 30/04/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η επίθεση διαπράχθηκε γύρω στις 06:40 το πρωί, στις 28 Απριλίου, όταν άνδρας, ο οποίος περιφερόταν στη λεωφόρο Προδρόμου, στον Στρόβολο, μετά από αντιπαράθεση, επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα.