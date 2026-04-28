Γύρω στις 7:20 σήμερα το πρωί, η Αστυνομία ενημερώθηκε από ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία, ότι λίγο νωρίτερα είχε μεταφερθεί άνδρας ηλικίας 44 ετών, ο οποίος έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 44χρονος σε μέλη της Αστυνομίας, γύρω στις 06:40 το πρωί, άγνωστος άνδρας, ο οποίος περιφερόταν έξω από το περίπτερό του στη λεωφόρο Προδρόμου, μετά από αντιπαράθεση που είχαν, του επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα και στον δεξιό αντιβραχίονα.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο ιδιωτικό νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Στροβόλου συνεχίζει τις εξετάσεις.