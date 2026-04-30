Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας ενημερώνει ότι την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, γύρω στις 06:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης ένεκα των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα, ενώ η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης εκτιμάται μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, με πιθανές καθυστερήσεις έως και την Κυριακή σε ορισμένες περιοχές.

Συγκεκριμένα θα επηρεαστεί ο Στρόβολος (περιοχή Ακρόπολης και Δασούπολης), η Λευκωσία (περιοχή Αγίου Αντωνίου, Παλουριώτισσα) και το Καϊμακλί (Μέρος Αγλαντζιάς).

Η διακοπή υδροδότησης θα γίνει στις περιοχές που σημειώνονται στον χάρτη