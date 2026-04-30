Ο ΕΟΑ Λεμεσού σε ανακοίνωση του, ενημέρωσε το κοινό ότι λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό ύδρευσης, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε τμήμα της περιοχής Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (Νάαφι).

Από την διακοπή επηρεάζονται τα υποστατικά που βρίσκονται στις πιο κάτω οδούς:

Μέρος της οδού Νίκου Παττίχη (νότια, πλησίον της συμβολής με τη Λεωφόρο Μακαρίου), Μολοσσού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λε Κορμπουζιέ, Παναγή Λάππα, Τζόζεφ Λουίς Σερτ, Ονορέ ντε Μπαλζάκ, Θυατείρων και Ονήσιλου.

Όπως αναφέρεται, συνεργεία του ΕΟΑ Λεμεσού εργάζονται για αποκατάσταση της. Υπολογίζεται επαναφορά της υδροδότησης σήμερα 30 Απριλίου το μεσημέρι.