Η Gordian διαθέτει βιομηχανικές αποθήκες και γη, ιδανικά για χρήση ή ανάπτυξη ως κέντρα διανομής, εκθεσιακούς χώρους, χώρους παραγωγής και αποθήκευσης.

Προσφέρεται πληθώρα επιλογών σε ακίνητα που βρίσκονται σε προνομιούχες βιομηχανικές ζώνες, όπως αυτές του Στροβόλου, του Καϊμακλίου, της Κοκκινοτριμιθιάς και της Τρεμιθούσας (Πάφος), με εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο.

Με μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα βιομηχανικά ακίνητα, η Gordian δημιουργεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Δύο βιομηχανικές αποθήκες στην Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8354)

Το υπό μίσθωση ακίνητο βρίσκεται σε προνομιούχα θέση εντός της Βιομηχανικής Περιοχής Κοκκινοτριμιθιάς και αποτελείται από δυο κτήρια. Το πρώτο κτήριο στο δυτικό τμήμα περιλαμβάνει γραφεία, ενώ το κυρίως κτήριο στη μέση αποτελεί την αποθήκη.

Συνολικά, το ακίνητο διαθέτει 2,675 τ.μ. εσωτερικούς χώρους και είναι χτισμένο σε τεμάχιο 8,861 τ.μ.. Με πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και ευέλικτους χώρους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος, κέντρο διανομής, αποθήκευσης ή και παραγωγής.

Το ακίνητο προσφέρει άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Τροόδους.

Προσφέρεται στην μειωμένη τιμή του €1.100.000 από €1.300.000.

Μισθωμένη βιομηχανική αποθήκη στον Στρόβολο, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9323)

Το ακίνητο βρίσκεται εντός της Κυβερνητικής Βιομηχανικής Ζώνης Στροβόλου, 300 μέτρα από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού, σε περιοχή όπου βρίσκονται εργοστάσια και αποθήκες γνωστών εταιρειών.

Η διώροφη μισθωμένη αποθήκη αποτελείται από ισόγειο, πρώτο όροφο και ημιυπόγειο.

Στο ισόγειο υπάρχουν χώρος υποδοχής, γραφεία, κουζίνα, αποδυτήρια, χώροι αποθήκευσης, λεβητοστάσια, χώρος συσκευασίας, χώρος παραγωγής, ψυγεία, καπνοδόχος κρέατος και συμπληρωματικοί χώροι. Έχει καλυμμένο εμβαδόν 1,350 τ.μ.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από γραφεία, χώρους αποθήκευσης, αίθουσα συνεδριάσεων και κουζίνα. Έχει καλυμμένο εμβαδόν 400 τ.μ.

Στο ημιυπόγειο υπάρχουν χώροι αποθήκευσης, χώρος πλυντηρίου, χώρος παραγωγής, φούρνος και ψυγεία. Έχει καλυμμένο εμβαδόν 1,100 τ.μ.

Εξωτερικά του κτηρίου υπάρχουν χώρος φόρτωσης και εκφόρτωσης, θέσεις στάθμευσης, λεβητοστάσιο και άλλοι συμπληρωματικοί χώροι.

Το ακίνητο προσφέρεται στη μειωμένη τιμή των €650.000 από €700.000.

Τριώροφο βιομηχανικό κτήριο στο Καϊμακλί, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 5723)

Το ακίνητο είναι τριώροφο βιομηχανικό κτήριο στο Καϊμακλί, εντός της βιομηχανικής περιοχής, 500 μέτρα από τον αστυνομικό σταθμό Ομορφίτας.

Το εμβαδόν εσωτερικών χώρων του κτηρίου είναι 3,519 τ.μ. και το υπόγειο είναι 804 τ.μ. Είναι χτισμένο σε τεμάχιο με εμβαδόν 5,432 τ.μ.

Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας.

Προσφέρεται στην μειωμένη τιμή του €1.150.000 από €1.350.000.

Βιομηχανική μονάδα στην Τρεμιθούσα, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 8316)

Mόλις 600 μέτρα από το κέντρο του χωριού και 800 μέτρα από τη λεωφόρο Μεσόγης, το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Πάφου.

Αποτελείται από ισόγειο, ημιώροφο και πρώτο όροφο, με συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 1,615 τ.μ.

Στο ισόγειο υπάρχει αρτοποιείο, συσκευαστήριο, κουζίνα, χώρος καθαριότητας και γραφεία, με καλυμμένο χώρο 725 τ.μ.

Στον ημιώροφο υπάρχουν αποθήκες, γραφεία και αίθουσα συνεδριάσεων, με καλυμμένο χώρο 240 τ.μ.

Στον πρώτο όροφο υπάρχει χώρος ζαχαροπλαστείου, τραπεζαρία, αποθήκες, φούρνος, ψυγεία, κουζίνα, αποδυτήρια και τουαλέτες, με καλυμμένο χώρο 650 τ.μ.

Εξωτερικά υπάρχει χώρος στάθμευσης.

Το ακίνητο προσφέρεται στην μειωμένη τιμή των €950.000 από €1.050.000.

Βιομηχανική γη στο Καϊμακλί, Λευκωσία (Aρ. Αναφοράς 9056) – Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026 στις 1 μ.μ

Το ακίνητο είναι βιομηχανική γη στο Καϊμακλί. Βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Καϊμακλίου, σε απόσταση 800 μέτρων από τον γνωστό κυκλικό κόμβο «Bata». Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 18,888 τ.μ.

Η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου αποτελείται από εργαστήρια, αποθήκες και μικρά εργοστάσια. Το ακίνητο προσφέρει εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της πόλης και τις υπόλοιπες περιοχές της Λευκωσίας.

Η τιμή πώλησης του ακινήτου είναι €2.150.000.

