Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση κονδυλιου €1 εκατ. με σκοπό τη διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων με σκοπό την ταυτοποίηση λειψάνων αγνοουμένων τα οποία επί δεκαετίες δεν κατέστη δυνατόν να αναγνωριστούν επειδή είχαν εμποτιστεί με διάφορες χημικές ουσίες, είτε για να διατηρηθούν είτε για να μην αναδύουν έντονη οσμή.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διάθεση του σχετικού κονδυλίου στις 21 Απριλίου, ύστερα από εισήγηση του Επιτρόπου Προεδρίας κ. Μάριου Χαρτσιώτη.

Ο κ. Χαρτσιώτης εξηγεί, πως πρόκειται για εξειδικευμένες γενετικές εξετάσεις, (με τη χρήση της μεθοδολογίας της Μαζικής Παράλληλης Αλληλούχησης), με τις οποίες εκφράζεται ελπίδα ότι θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα.

Ο Επίτροπος Προεδρίας αναφέρει, πως ένεκα της έκθεσης των οστών σε χημικές ουσίες, μέχρι σήμερα επιστημονικά ήταν μέχρι εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο να ταυτοποιηθούν.

Η προσπάθεια θα υλοποιηθεί μέσω του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, με στόχο η διαδικασία να αρχίσει εντός Μαΐου.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρτσιώτη, η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθεια ταυτοποίησης λειψάνων αγνοουμένων και πεσόντων. Αξιοποιεί, είπε, την πιο σύγχρονη επιστημονική μέθοδο στην υπηρεσία της αλήθειας, της μνήμης και της δικαίωσης.

Ο ίδιος ανέφερε, πως η απόφαση επιβεβαιώνει στην πράξη τη βούληση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης να εντείνει τις προσπάθειες για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων.

Και ο κ. Χαρτσιώτης καταλήγει:

«Η θέση της Κυβέρνησης είναι σαφής: το ζήτημα των αγνοουμένων είναι πρωτίστως ανθρωπιστικό. Γι’ αυτό και ευθύνη της Πολιτείας είναι να εντείνει, στον μεγαλύτερο βαθμό, τις ενέργειές της, μέχρι να δοθούν απαντήσεις και στην τελευταία οικογένεια αγνοουμένων μας».

Όπως έγραψε ήδη το philenews, το εγχείρημα αφορά κυρίως 32 οικογενειες Ελλήνων στρατιωτών οι οποίοι έπεσαν κατά τα γεγονότα του 1974 χωρίς ποτέ να ταυτοποιηθούν ώστε να αποδοθούν στους οικείους τους.

Τα οστά είχαν εμποτιστεί με χημικά τη δεκαετία του 1980.

Σημειώνεται, πως το Ινστιτούτο Γενετικής πέτυχε, σε δοκιμαστική βάση, την ταυτοποίηση ενός οστού, κάτι το οποίο δημιούργησε ελπίδες για συνέχιση των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων.

Στο παρελθόν τεμάχια εμποτισμένων οστών είχαν σταλεί για ταυτοποίηση ακόμη και στην Αμερική αλλά το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, προφανώς ένεκα του ότι η τεχνολογία δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ.

Η όλη ιστορία με τα οστά του Τύμβου είναι συγκλονιστική, αν ληφθούν υπόψιν και μαρτυρίες που δόθηκαν από άτομα τα οποία ήταν παρόντα στην εκταφή αλλά και στην ταξινόμηση των οστών.

Συγκεκριμένα, τα οστά συγκεντρώθηκαν σε μία σωρό, με τον υπεύθυνο αξιωματικό να προστάζει: «Φέρτε μου ένα κεφάλι». Οι στρατιώτες έπαιρναν ένα κρανίο από τη σωρό και του το παρέδιδαν. «Φέρτε μου δύο χέρια», επαναλάμβανε ο αξιωματικός και του παρέδιδαν από τη σωρό οστά χεριών. Ακολούθως, ζητούσε οστά ποδιών κλπ. Το αποτέλεσμα ήταν να συναρμολογείται ένας σκελετός του οποίου τα οστά μπορεί να ανήκαν σε ένα ή σε περισσότερα άτομα. Σημειώνεται, ότι κάθε ανθρώπινος σκελετός αποτελείται από περίπου 134 οστά.

Η εκταφή των οστών και οι ενέργειες που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν άλλα ονόματα κάτω από τις ταφόπλακες και άλλα οστά κάτω από αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν φωτογραφίες από τη σωρό των οστών πεσόντων ελλαδιτών που επιβεβαιώνουν τον ανορθόδοξο τρόπο εκταφής και συναρμολόγησης τους.