Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τα επιδόματα στήριξης κατοίκων των ορεινών περιοχών, δίνοντας ουσιαστικά συνέχεια και το 2026 στο βοήθημα που δίδεται κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, από το κράτος.

Ειδικότερα, αφορά δύο διαφορετικά επιδόματα. Το ένα είναι για κατοίκους ορεινών κοινοτήτων που βρίσκονται σε υψόμετρο τουλάχιστον 600 μέτρων. Το δεύτερο αφορά τους κατοίκους που βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο ή σε απόσταση μεταξύ 30 και 39 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο και υψόμετρο τουλάχιστον 700 μέτρων.

Πώς κατανέμονται τα ποσά

Το βοήθημα που αφορά τις κοινότητες που βρίσκονται σε υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων καταναμένεται στους κατοίκους ανά έτος ως εξής:

Για κάθε νοικοκυριό / οικιστική μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο της κοινότητας / περιοχής όπου διαμένει:

(α) €175 (υψόμετρο 600-800μ.)

(β) €225 (υψόμετρο 801-1000μ.)

(γ) €260 (υψόμετρο 1001μ. και άνω)

Πρόσθετα,

– για κάθε συνταξιούχο άτομο €165

– για κάθε μη συνταξιούχο άτομο €165

Απλό παράδειγμα: Οικογένεια τεσσάρων ατόμων που βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ 600 και 800 μέτρων θα λάβει ως νοικοκυριό 175 ευρώ, επιπλέον κάθε άτομο του νοικοκυριού θα λάβει 165 ευρώ, δηλαδή 660 ευρώ. Άρα το συνολικό βοήθημα για αυτό το νοικοκυριό θα φτάσει τα 835 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για αυτό το επίδομα

Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων και εργατών ή/και υπαλλήλων), οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες/περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων και, αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στην κοινότητα/περιοχή κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη.

Ταυτόχρονα δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι και όσες είναι:

1/ Μη Ευρωπαίοι πολίτες, ακόμα και εάν διαμένουν μόνιμα στη κοινότητα/περιοχή.

2/ Ευρωπαίοι ή μη οικιακές/οί βοηθοί που διαμένουν στην οικία του δικαιούχου αιτητή.

3/ Μοναστήρια και μοναχοί/ μοναχές.

4/ Άτομα που διαθέτουν εξοχικές κατοικίες στις κοινότητες/περιοχές που καλύπτονται από το εν λόγω Σχέδιο

Τι αφορά το δεύτερο βοήθημα

Το συγκεκριμένο βοήθημα αφορά τη στήριξη των κατοίκων απομακρυσμένων από αστικά κέντρα κοινοτήτων/περιοχών σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο ή 30-39 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700 μέτρων, με στόχο τη διευκόλυνση πρόσβασής τους σε αυτά, γι’ αυτό εξάλλου και το συγκεκριμένο επίδομα δεν δίνεται σε συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα:

Α) €300 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40-59χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή σε Κοινότητα/Περιοχή σε απόσταση 30-39χλμ και που ταυτόχρονα βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700μ.

Β) €600 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη η ίση των 60χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.

Πρέπει να σημειωθεί πως σε δικαιούχους της περιοχής Τηλλυρίας (Κάτω Πύργος, Πάνω Πύργος, Παχύαμμος, Πομός, Πηγαίνια, Άγιος Θεόδωρος Τηλλυρίας, Αλεύγα, Μανσούρα, Μοσφίλι, Σελλάδι του Άππη), με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, καταβάλλεται κατ’εξαίρεση λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης της περιοχής, της ακριτικότητάς της και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της τουρκικής εισβολής, αυξημένο ποσό οικονομικής βοήθειας κατά 50% στα ανωτέρω ποσά, στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής οικονομικής βοήθειας στήριξης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.