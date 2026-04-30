Η Grant Thornton Κύπρου ανακοινώνει την επιτυχή πιστοποίηση της με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS), ISO/IEC 27001.

Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον οργανισμό, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή του προσήλωση στην προστασία των πληροφοριών, τη διασφάλιση των δεδομένων και τη συνολική διαχείριση κινδύνων. Έχει διάρκεια τριών ετών και συνοδεύεται από ετήσιους ελέγχους επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση και βελτίωση.

Το πρότυπο ISO/IEC 27001 καθορίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση ευαίσθητων και εμπιστευτικών πληροφοριών, καλύπτοντας τους ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία. Απαιτεί από τους οργανισμούς να εντοπίζουν και να αξιολογούν κινδύνους ασφάλειας πληροφοριών, να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου και να αναπτύσσουν ένα ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης για την προστασία της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων.

Για την Grant Thornton Κύπρου, η πιστοποίηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας προσέγγισης στην ασφάλεια πληροφοριών που είναι ήδη ενσωματωμένη σε ολόκληρο τον οργανισμό, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευσή του για ουσιαστική διακυβέρνηση και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων.

Ο Χρίστος Μακεδόνας, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Digital Risk της Grant Thornton Κύπρου, δήλωσε: «Η απόκτηση της πιστοποίησης ISO/IEC 27001 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον οργανισμό μας. Αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη δέσμευσή μας για την προστασία των πληροφοριών, αλλά και τη συνολική μας προσέγγιση στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων. Σε ένα περιβάλλον όπου οι κανονιστικές απαιτήσεις και οι απειλές στον κυβερνοχώρο αυξάνονται συνεχώς, είναι κρίσιμο οι αρχές αυτές να ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποδεικνύει στην πράξη ότι εφαρμόζουμε τα ίδια πρότυπα που συστήνουμε στους πελάτες μας.»

Η Grant Thornton Κύπρου θα συνεχίσει να επενδύει σε συστήματα, διαδικασίες και ανθρώπινο δυναμικό, διασφαλίζοντας τη διαρκή αποτελεσματικότητα του πλαισίου ασφάλειας πληροφοριών της και ενισχύοντας τη δυνατότητά της να υποστηρίζει τους πελάτες της σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον κινδύνων και κανονιστικών απαιτήσεων.