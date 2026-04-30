H Tototheo Global, πάροχος προηγμένων λύσεων συνδεσιμότητας και τεχνολογίας για τη ναυτιλία, τις χερσαίες επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, πιστοποιήθηκε ως Great Place To Work® στην Κύπρο και την Ελλάδα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως εργοδότης επιλογής σε δύο ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και στρατηγικά σημαντικές αγορές.

Η πιστοποίηση βασίζεται αποκλειστικά σε ανώνυμη αξιολόγηση των εργαζομένων μέσω της έρευνας Trust Index™. Το 2025, η Tototheo Global κατέγραψε νέα άνοδο στις συνολικές θετικές αξιολογήσεις, σημειώνοντας περαιτέρω πρόοδο σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, η δήλωση που αποτυπώνει τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων, «Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, θεωρώ ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό χώρο εργασίας», παρουσίασε σαφή βελτίωση, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας.

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν μια ισχυρή και συνεπήεταιρική κουλτούρα που στηρίζει τη λειτουργική απόδοση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα. Η αξιοπιστία της ηγεσίας ξεχωρίζει, με τους εργαζομένους να χαρακτηρίζουν τη διοίκηση ως ειλικρινή, αξιόπιστη και συνεπή στις δεσμεύσεις της, ενισχύοντας το κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Αυτό υποστηρίζεται ρ από μια σταθερή έμφαση στην ευημερία των εργαζοένων, με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην ασφάλεια του εργασιακού περιβάλλοντος, την επάρκεια πόρων και κατάλληλου εξοπλισμού για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους και τη δυνατότητα λήψης άδειας όταν κρίνεται αναγκαίο. Το έντονο αίσθημα συμμετοχής και ομαδικότητας διαδοροποιεί περαιτέρω τον οργανισμό, σε συνδυασμό με μια κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι ασθάνονται αποδοχή και υποστριξη. Παράλληλα, η δικαιοσύνη και η συμπερίληψη παραμένουν στον πυρήνα της οργανωτικής φιλοσοφίας της Tototheo Global, με υψηλά επίπεδα ισότητας ανεξαρτήτως φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, ενισχύοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την επαγγελματική ακεραιότητα.

Σχολιάζοντας τη διάκριση, η co-CEO της Tototheo Global, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, δήλωσε: «Η πιστοποίηση ως Great Place To Work® για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Κύπρο και την Ελλάδα αποτυπώνει τη συνέπεια της κουλτούρας μας, τη δυναμική των ανθρώπων μας και το κοινό όραμα που μας οδηγεί μπροστά. Σε ένα διεθνές,τεχνολογικά εξελισσόμενο περιβάλλον, η απόδοση συνδέεται άμεσα με την εμπιστοσύνη, τη λογοδοσία και τη συνεργασία. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ανθρωποκεντρική μας στρατηγική διαμορφώνει ένα σταθερό, συμπεριληπτικό και υψηλής απόδοσης εργασιακό περιβάλλον.»

Η διπλή αυτή πιστοποίηση ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή εικόνα της Tototheo Global και στηρίζει τη στρατηγική της να προσελκύει και να διατηρεί ταλαντούχους επαγγελματίες, συμβάλλοντας σε βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ανθεκτικότητα.