Η Wizz Air κατέλαβε την πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα το 2025, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση EmeraldSky της Cirium, καταγράφοντας παράλληλα τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.

Η εταιρεία εντάχθηκε στην κατηγορία Gold, που απονέμεται στους πέντε κορυφαίους αερομεταφορείς διεθνώς ως προς την αποδοτικότητα εκπομπών, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για περιορισμό των εκπομπών CO₂ και διατήρηση προσιτής συνδεσιμότητας.

Η αξιολόγηση EmeraldSky εξετάζει τις 100 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες βάσει των εκπομπών CO₂ ανά διαθέσιμο χιλιομετρικό κάθισμα (ASK), με τη μεθοδολογία να επαληθεύεται ανεξάρτητα από την PwC σύμφωνα με το πρότυπο ISAE 3000.

Η Wizz Air κατέγραψε 52,9 γραμμάρια CO₂ ανά ASK παγκοσμίως και 53,1 γραμμάρια στην Ευρώπη, επιδόσεις που ξεπερνούν σημαντικά τους ευρωπαίους ανταγωνιστές της. Η εταιρεία αποδίδει τα αποτελέσματα αυτά στο επιχειρησιακό της μοντέλο και στον νεότερο στόλο της, με μέση ηλικία αεροσκαφών 4,7 έτη, που αποτελείται κυρίως από αεροσκάφη Airbus A321neo.

Υψηλή αποδοτικότητα με εκτεταμένο δίκτυο

Στην ευρωπαϊκή αγορά, η Wizz Air διατηρεί την πρώτη θέση με δίκτυο που ξεπερνά τις 335.000 πτήσεις ετησίως, αναδεικνύοντας ότι η μείωση εκπομπών μπορεί να συνδυαστεί με λειτουργία υψηλού όγκου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η δεύτερη θέση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως σε πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, σε αντίθεση με ανταγωνιστές που εκτελούν μεγαλύτερα δρομολόγια, όπου οι εκπομπές ανά κάθισμα είναι συνήθως χαμηλότερες.

Στρατηγική απανθρακοποίησης

Η επίδοση της εταιρείας συνδέεται με τον οδικό χάρτη «Flying Towards Net Zero», που βασίζεται στον εκσυγχρονισμό του στόλου και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Η Wizz Air επενδύει σε βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) και συνεργάζεται με εταιρείες όπως η Firefly, καθώς και με τις Gen Phoenix και Geven για λύσεις που μειώνουν το βάρος και την κατανάλωση καυσίμων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η περαιτέρω μείωση των εκπομπών θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία σε ολόκληρη την αλυσίδα της αεροπορίας, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών, παραγωγών καυσίμων, αεροδρομίων και ρυθμιστικών αρχών.