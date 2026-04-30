Σε οριακό και επικίνδυνο σημείο φαίνεται να έχει φτάσει η κατάσταση στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, σύμφωνα με καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου Νοσηλευτικού Προσωπικού Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ψυχικά ασθενείς αναγκάζονται να κοιμούνται σε στρώματα στο πάτωμα, εξαιτίας της υπερπληρότητας που παρατηρείται στις εγκαταστάσεις. Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των κλινών αυξήθηκε από 20 σε 30 σε κτίρια που είχαν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν έως 20 ασθενείς, η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά, αντίθετα, επιδεινώθηκε.

Οι νοσηλευτές επισημαίνουν ότι οι υφιστάμενες, αν και σύγχρονες, υποδομές δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια τον αυξημένο αριθμό ασθενών. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι είχαν εγκαίρως εκφράσει την αντίθεσή τους στον σχεδιασμό αυτό, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που συνεπάγεται η υπέρβαση της χωρητικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ασθενών σε περιορισμένους χώρους αυξάνει σημαντικά τους κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για το προσωπικό, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια, την ποιότητα φροντίδας αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, ο κλάδος καταγγέλλει αδράνεια από πλευράς του ΟΚΥπΥ, σημειώνοντας ότι τους τελευταίους δύο μήνες δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Όπως υποστηρίζουν, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο δράσης, ούτε έχει συγκληθεί συνάντηση για τη διαχείριση του προβλήματος, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά τους.

Την ίδια ώρα, εκφράζεται προβληματισμός για την προώθηση δημιουργίας νέας δομής χωρητικότητας 14 ατόμων, με τους νοσηλευτές να εκτιμούν ότι δεν αποτελεί ουσιαστική λύση, αλλά μεταθέτει το πρόβλημα χωρίς να επιτυγχάνει πραγματική αποσυμφόρηση.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι το Νοσοκομείο Αθαλάσσας δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί υπό αυτές τις συνθήκες και καλούν τον ΟΚΥπΥ και τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν άμεσα δράση. Ζητούν, μεταξύ άλλων, την εξεύρεση νέων κατάλληλων χώρων, καθώς και τη σύγκληση έκτακτης συνάντησης για την παρουσίαση συγκεκριμένου και δεσμευτικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσης.

«Η υγεία και η αξιοπρέπεια των ασθενών δεν μπορούν να περιμένουν», υπογραμμίζουν, κάνοντας λόγο για ζήτημα άμεσης ευθύνης και παρέμβασης.