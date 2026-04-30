Υπόθεση πιθανής απαγωγής 22χρονου διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα. Για σκοπούς διευκόλυνσης της διερεύνησης της υπόθεσης, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, προχώρησαν σήμερα στην έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον 20χρονου.

Πρόκειται για τον Ashish Malik, 20 ετών, από την Ινδία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απαγωγής και κοινής επίθεσης, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 28-29/04/2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα της 28ης Απριλίου 2026, λήφθηκε πληροφορία από κάτοικο Λάρνακας, για πιθανή απαγωγή προσώπου, αφού όπως είπε είδε αριθμό προσώπων, να σπρώχνουν άγνωστο του πρόσωπο και να το βάζουν με τη βία σε αυτοκίνητο.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στη σκηνή και από εξετάσεις που διενήργησαν εξασφάλισαν μαρτυρία ότι λίγο προηγουμένως ομάδα προσώπων φέρεται να εισήλθε σε παρακείμενο διαμέρισμα και να επιτέθηκε στους ενοίκους. Από τις εξετάσεις εξασφαλίστηκε επίσης μαρτυρία, ότι αγνοείται η τύχη 22χρονου, που διαμένει στο εν λόγω διαμέρισμα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον 20χρονου, ο οποίος αναζητήθηκε χωρίς να εντοπιστεί και καταζητείται.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό 24-804060 ή μετη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.