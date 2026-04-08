Έρευνες και ανακρίσεις πραγματοποιεί το ΤΑΕ Μόρφου μετά από καταγγελία γυναίκας για βιασμό και άγρια επίθεση που δέχθηκε από πρόσωπο το οποίο γνώριζε και είχαν συναντηθεί το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Η γυναίκα είχε εντοπιστεί τραυματισμένη σε περιοχή του διαμερίσματος Μόρφου όπου την είχε εγκαταλείψει ο ύποπτος και από τα ευρήματα από την ιατρική εξέταση αλλά και τα λεγόμενά της, είχε πέσει θύμα βιασμού και επίθεσης. Πρόκειται για 43χρονη η οποία σε κατάθεσή της έχει αναφέρει τα όσα βίωσε από 39χρονο πρόσωπο.

Όπως διαπιστώθηκε, μετά από εξετάσεις, φέρει μώλωπες και εκχυμώσεις σε διάφορα μέρη του σώματός της και κυρίως στο λαιμό και την περιοχή της κοιλιάς.

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, είχε επιβιβαστεί στο όχημά του όπου την μετέφερε στη Λευκωσία και στη συνέχεια στο χωριό του στην περιοχή του διαμερίσματος Μόρφου όπου και την εγκατέλειψε. Τόσο από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, όσο και από τα όσα η ίδια έχει καταθέσει, η Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου έχει προχωρήσει στη σύλληψη του 39χρονου ο οποίος κατονομάζεται ως το πρόσωπο που φέρεται να προέβη στα όσα του καταλογίζονται.

Προχθές, Μεγάλη Δευτέρα, οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών. Αναμένεται ότι εντός της ημέρας θα ανακριθεί για να δώσει απαντήσεις και εξηγήσεις, ενώ η Αστυνομία αναζητεί και βίντεο από κλειστά κυκλώματα και άλλες μαρτυρίες που να σχετίζονται με τη σοβαρή αυτή υπόθεση και ειδικά για την πορεία που ακολούθησαν μέχρι που εντοπίσθηκε τραυματισμένη.

Η Αστυνομία εξετάζει υπόθεση απόπειρας φόνου, απαγωγής και βιασμού γυναίκας και από την εξέλιξη των ανακρίσεων θα διαφανεί ποια αδικήματα τελικά θα προκύψουν. Για την υπόθεση η Αστυνομία δεν έχει εκδώσει καμιά ανακοίνωση λόγω της φύσης των αδικημάτων που εξετάζονται για σκοπούς προστασίας της γυναίκας.