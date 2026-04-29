Έβαλε μπρος για την ίδρυση του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων το υπουργείο Υγείας τη στιγμή που τα παράπονα των χρόνιων ασθενών για καθυστερήσεις στη μεταφορά τους σε νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα και άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας πληθαίνουν.

«Η δημιουργία του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων είναι κάτι που χρειαζόμαστε», τόνισε σε δηλώσεις του στον «Φ» ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, σημειώνοντας όμως ότι «η αδειοδότηση ιδιωτικών ασθενοφόρων τα οποία θα αναλάβουν τους ασθενείς που δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς τους σε υπηρεσίες υγείας, δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι το τέλος του έτους, ΄όπως προβλέπει το σχετικό χρονοδιάγραμμα».

Ο κ. Παπαδόπουλος, σχολίαζε τα παράπονα που κατέγραψε η ΟΣΑΚ από ασθενείς οι οποίοι αποτάθηκαν στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών διαμαρτυρόμενοι για την ακύρωση ή αναβολή της μεταφοράς τους σε γιατρούς ή νοσηλευτήρια με αποτέλεσμα να χάσουν τα ραντεβού τους ή να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους αφού δεν έλαβαν έγκαιρα τη φροντίδα που είχαν ανάγκη.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό», είπε ο κ. Παπαδόπουλος, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν άλλο τρόπο μεταφοράς τους στον γιατρό τους ή σε ένα ακτινοδιαγνωστικό κέντρο για εξέταση πέραν από το ασθενοφόρο και η αναβολή προγραμματισμένων ραντεβού οδηγεί σε καθυστέρηση είτε τη διάγνωση μιας κατάστασης είτε την έναρξη ή αλλαγή μιας θεραπείας».

Δικαιολογημένες χαρακτήρισε τις διαμαρτυρίες των ασθενών η προϊστάμενη της υπηρεσίας ασθενοφόρων Ριάνα Κωνσταντίνου η οποία σε δηλώσεις της επεσήμανε το γεγονός ότι «για κάποιο λόγο ενώ μέχρι το 2020 καταγράφαμε γύρω στις 5000 μεταφορές ασθενών, το 2025, ο αριθμός αυτός έφθασε τις 45.000 και οι ανάγκες φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλες».

«Τα όσα οι ασθενείς τώρα αναφέρουν», είπε η κ. Κωνσταντίνου, «εμείς ως Υπηρεσία τα είχαμε επισημάνει εδώ και αρκετό καιρό διότι βλέπαμε τις πραγματικές ανάγκες. Αντιλαμβάνεστε ότι ως Υπηρεσία δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω ένα περιστατικό απειλητικό για τη ζωή κάποιου ανθρώπου για να μεταφέρουμε ένα άλλο ασθενή για να υποβληθεί σε εξετάσεις ή για να πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ραντεβού στον γιατρό του».

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, «και σύμφωνα με τη νομοθεσία που ψηφίστηκε, θα αδειοδοτηθούν ασθενοφόρα του ιδιωτικού τομέα, που πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας τα οποία και θα αναλάβουν αυτές τις μεταφορές».

Σε επίπεδο υπουργείο Υγείας, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες ώστε να ετοιμαστεί το πλάνο μεταφοράς της υπηρεσίας ασθενοφόρων, από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, υπό τον οποίο λειτουργεί από το 2019 στον Εθνικό Φορέα Ασθενοφόρων.

Η όλη υπόθεση βεβαίως, δεν αποκλείεται να περιπλεχθεί τους επόμενους μήνες καθώς ο ΟΚΥπΥ αν και έχει αποδεχθεί την μεταφορά της υπηρεσίας ασθενοφόρων στο υπουργείο Υγείας, ετοιμάζεται να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις δαπάνες στις οποίες προχώρησε τα προηγούμενα έξι έτη.

Η διεκδίκηση αποζημιώσεων από τον ΟΚΥπΥ δεν έχει ακόμα σχολιαστεί επίσημα από την Κυβέρνηση.