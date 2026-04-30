Με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ECR Cyprus, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ έγινε αναφορά στις εκκρεμότητες και στα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη του οργανισμού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συστάθηκε σε σώμα μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, με πρόεδρο τον Μικέλλη Χρίστου της Diplomat.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Στέλιος Νικολάου της MCC Best Value, γραμματέας η Μαρία Κωνσταντινίδου της Harco και ταμίας η Σοφία Μιλτιάδου της Charalambides Christis.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι εταιρειών από το λιανεμπόριο, τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα, μεταξύ των οποίων οι Vassos Eliades, iMinder, Laiko Cosmos, Σκλαβενίτης, Papaellinas Group, Retail Zoom, Υπεραγορές Mas, Αλφα Μέγα, Tryfon Tseriotis, Α. Ζορπάς & Υιοί, Paradisiotis, Metro και Iakovos Photiades.

Ο πρόεδρος του ECR Cyprus ευχαρίστησε τα μέλη για τη διαχρονική υποστήριξή τους και κάλεσε σε ενεργή συμμετοχή στις μελλοντικές δράσεις του οργανισμού.

Στόχος, όπως αναφέρθηκε, είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και η συνεχής βελτίωση της εξυπηρέτησης του καταναλωτή.