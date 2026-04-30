Τη μία και μοναδική κατηγορία που αντιμετωπίζει παραδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη (30/4), ο 42χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση επίθεσης σε βάρος της Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία σημειώθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Το Κακουργιοδικείο, μετά και την εξέλιξη αυτή, όρισε την υπόθεση για έκθεση γεγονότων και επιβολή ποινής. Νωρίτερα, πριν από την απαγγελία της κατηγορίας το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της υπεράσπισής του για νομική αρωγή, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου Ευημερίας. Η υπόθεση ορίστηκε για τις 15 Μαΐου, στις 9:30 π.μ., ενώ στη σημερινή διαδικασία δεν έγινε καμία απολογία από μέρους του κατηγορούμενου.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ποινικού Κώδικα (Κεφ. 154), προβλέπει ότι «όποιος προκαλεί παράνομα βαριά σωματική βλάβη σε άλλον είναι ένοχος κακουργήματος και υπόκειται σε φυλάκιση επτά ετών ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές».

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος, αφού του επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων ετών σε υπόθεση αρπαγής της πρώην συντρόφου του και μετά την αποχώρηση του τριμελούς δικαστηρίου, φέρεται να είπε από τη θέση του στο εδώλιο: «Τέσσερα χρόνια για δύο πάτσους;». Ακολούθως, κατά την έξοδό του από την αίθουσα και ενώ συνοδευόταν από δύο μέλη της ΜΜΑΔ, επιτέθηκε στη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη και οίδημα στο άνω χείλος.