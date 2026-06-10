Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των περιβαλλοντικών οργανώσεων (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και Φίλοι της Γης) κατά της πολεοδομικής άδειας για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας στη Μονή – Βασιλικό. Η απόφαση αυτή, ουσιαστικά ανάβει το πράσινο φως για την υλοποίηση ενός στρατηγικού έργου υποδομής, η αξία του οποίου αγγίζει τα €34 εκατομμύρια. Ένα έργο που, όντας ενταγμένο στον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον τομέα της κυπριακής αλιείας.

Το Δικαστήριο αποδέχθηκε την προδικαστική ένσταση της Νομικής Υπηρεσίας περί εκπρόθεσμης καταχώρισης της προσφυγής. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται, η αδειοδότηση του έργου είχε λάβει ευρεία δημοσιότητα και ήταν εύκολα προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Παρά το εύλογο ενδιαφέρον τους, οι οργανώσεις παρέλειψαν να επιδείξουν τη «δέουσα επιμέλεια» ώστε να ενημερωθούν και να αντιδράσουν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.

Πλέον, ο δρόμος για το έργο των €34 εκατ. στη Μονή – Βασιλικό είναι οριστικά ανοικτός. Ωστόσο, η απόρριψη της προσφυγής για τυπικούς λόγους δεν απαλλάσσει το κράτος και τους επενδυτές από την υποχρέωση να τηρήσουν στο ακέραιο τους περιβαλλοντικούς όρους. Η ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας πρέπει να γίνει με απόλυτο σεβασμό στο θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής.

Α.Ν.