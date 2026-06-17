Φτάνουμε λοιπόν στο διά ταύτα. Ολοκληρώθηκε μια πολύ σοβαρή και πολύμηνη έρευνα με αφορμή ισχυρισμούς που εκφράστηκαν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Οι ερευνητές έκαναν τη δουλειά τους και μάλιστα με περισσή σπουδή, αφού βρήκαν πράγματα που ούτε στο βιβλίο αναφέρονταν ούτε και κανείς γνώριζε. Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Επειδή η Αρχή κατά της Διαφθοράς έχει δείξει ότι είναι και φαίνεται αμερόληπτη και επειδή οι σκιές για τη Νομική Υπηρεσία παραμένουν, είναι καιρός να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να δοθούν στην Αρχή ανακριτικές εξουσίες.

Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αλλά θα πρέπει να εξεταστεί άμεσα. Αυτή τη στιγμή έγιναν έρευνες για δυο χρόνια και στην ουσία όλο το υλικό που συγκεντρώθηκε θα πρέπει να ξαναμαζευτεί από αυτούς που θα αναλάβουν την ποινική έρευνα. Θα γίνει δηλαδή η ίδια δουλειά και θα χρειαστούν άλλα δύο ή περισσότερα χρόνια, για ποιο λόγο; Ας αναλάβει κάποιος την πρωτοβουλία.

ΜΙΧ.