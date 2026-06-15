Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της G7 που διεξάγεται στο Εβιάν.

Αφού χαιρέτησε τον ομόλογό του, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε προς την Μπριζίτ Μακρόν, την οποία φίλησε σταυρωτά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ενώ έκαναν και χειραψία, ο Τραμπ προχώρησε σε μια κίνηση πολύ γνώριμη για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας…

Όπως φάνηκε και στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το στιγμιότυπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με παρατηρητές, έκανε το γνωστό «tug-of-war», δηλαδή μια έντονη χειραψία, κατά την οποία τραβάει το χέρι του συνομιλητή του προς το μέρος του.

Από την πλευρά της, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας τράβηξε με τη σειρά της το χέρι προς τη μεριά της και αυτό αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της εκδήλωσης.

Trump and Brigitte Macron shake hands for 13 seconds.pic.twitter.com/G7cSrnipnO — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπριζίτ Μακρόν διήρκεσε περίπου 13 δευτερόλεπτα και πρόσθεσε μια απρόσμενη viral στιγμή σε μια κατά τα άλλα επίσημη διπλωματική περίσταση.

iefimerida.gr