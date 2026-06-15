Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της G7 που διεξάγεται στο Εβιάν.
Αφού χαιρέτησε τον ομόλογό του, ο Αμερικανός πρόεδρος στράφηκε προς την Μπριζίτ Μακρόν, την οποία φίλησε σταυρωτά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ενώ έκαναν και χειραψία, ο Τραμπ προχώρησε σε μια κίνηση πολύ γνώριμη για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας…
Όπως φάνηκε και στα πλάνα που μεταδόθηκαν από το στιγμιότυπο, ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με παρατηρητές, έκανε το γνωστό «tug-of-war», δηλαδή μια έντονη χειραψία, κατά την οποία τραβάει το χέρι του συνομιλητή του προς το μέρος του.
Από την πλευρά της, η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας τράβηξε με τη σειρά της το χέρι προς τη μεριά της και αυτό αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα της εκδήλωσης.
Η αλληλεπίδραση αυτή μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Μπριζίτ Μακρόν διήρκεσε περίπου 13 δευτερόλεπτα και πρόσθεσε μια απρόσμενη viral στιγμή σε μια κατά τα άλλα επίσημη διπλωματική περίσταση.