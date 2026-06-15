Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ 33 άλλοι τραυματίστηκαν μετά από πτώση λεωφορείου σε γκρεμό το πρωί της Δευτέρας (15/6) στη βόρεια περιοχή της Αμχάρα της Αιθιοπίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα της Διοίκησης της πόλης Κομπολτσά, το λεωφορείο ήταν ασφυκτικά γεμάτο και ταξίδευε από την περιοχή Ντέσι προς την πρωτεύουσα, Αντίς Αμπέμπα, όταν εξετράπη της πορείας του.

#Ethiopia– At least 28 killed after passenger bus plunges into ravine on #Dessie–#Addis_Abeba route



Addis Abeba – At least 28 people were killed after a public transport vehicle traveling from Dessie to Addis Abeba veered off the road and plunged into a ravine along the Harego… pic.twitter.com/zHSCwGmJuT June 15, 2026

Οι ομάδες πρώτων βοηθειών καθυστέρησαν να φτάσουν στο σημείο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί τραυματισμένοι να μην τα καταφέρουν. Η συγκεκριμένη περιοχή δεν διαθέτει βασικές υποδομές και ασθενοφόρα, αναγκάζοντας τους επιβάτες να μεταφέρονται με δημόσια οχήματα.

Ο δρόμος, όπου συνέβη το τραγικό ατύχημα, είναι δυσβατος και γενικά χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση.

protothema.gr