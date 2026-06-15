Σφοδρές βροχοπτώσεις σαρώνουν από το Σαββατοκύριακο περιοχές της νότιας Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης περιφέρειας Κουανγκσί και της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, προκαλώντας πλημμύρες και προβλήματα στις συγκοινωνίες, και αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι κινεζικές αρχές ανέβασαν το επίπεδο συναγερμού στην Κατηγορία 3 της τετράβαθμης κλίμακας για την Γκουανγκτόνγκ και την Κουανγκσί.

Περισσότεροι από 13.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, που προειδοποίησαν για τον κίνδυνο πλημμυρών.

Heartbreaking scenes from #China. Families watching their cars, belongings, and hard-earned savings disappear under floodwaters.



Natural disasters happen, but people have every right to ask whether enough was done to protect them. pic.twitter.com/o3KJu521S3 — Amazing Chenxi (@Chenxi_China_ii) June 14, 2026

Στο αεροδρόμιο της Σεντσέν περισσότερες από 30 πτήσεις καθυστέρησαν να αναχωρήσουν σήμερα εξαιτίας καταιγίδας με κεραυνούς.

Για λόγους ασφαλείας, ανεστάλη έως την Τετάρτη η σιδηροδρομική σύνδεση με τη νήσο Χαϊνάν.

Οι έντονες βροχοπτώσεις είναι συνηθισμένες στην περιοχή αυτήν την εποχή του χρόνου.

Today, Lufeng, Guangdong was hit by a severe rainstorm, with 647mm of rainfall in 24 hours, breaking historical records. Lufeng, Huilai and other areas suffered severe flooding.

China…. pic.twitter.com/xsZfMRd6Qx — CMNS_Media✍🏻 (@1SanatanSatya) June 14, 2026

Στην περιφέρεια Κουανγκσί, εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία έδειχναν διασώστες να διασχίζουν πλημμυρισμένη περιοχή για να απομακρύνουν κατοίκους συνοικίας στην πόλη Γουτσόου.

Οι σιδηροδρομικές αρχές ανέστειλαν ορισμένα δρομολόγια στην Κουανγκσί έως τις 17 Ιουνίου, ενώ οι αμαξοστοιχίες θα κινούνται με μειωμένη ταχύτητα σε αρκετά σημεία.

A staggering deluge has hit China’s Guangdong province…



Severe storms have battered the eastern coastal areas, with Lufeng in Shanwei seeing an astonishing 588mm of rainfall in just 24 hours.



The extreme rainfall has overwhelmed local rivers, leading to serious flooding in the… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 14, 2026

protothema.gr