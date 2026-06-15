Το προσωρινό κλείσιμο δύο ακόμη κεφαλαίων σήμανε η 27η Διάσκεψη Προσχώρησης ΕΕ-Μαυροβουνίου, φέρνοντας τη χώρα ένα βήμα πιο κοντά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Συγκεκριμένα, προσωρινά έκλεισαν το Κεφάλαιο 2, που αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, καθώς και το Κεφάλαιο 28, που αφορά την προστασία καταναλωτών και την υγεία.

Εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένα Ραουνά τόνισε ότι η σημερινή εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς πρόκειται για την τρίτη Διακυβερνητική Διάσκεψη με το Μαυροβούνιο που πραγματοποιείται υπό την Κυπριακή Προεδρία.

«Σήμερα σηματοδοτείται ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία ένταξης του Μαυροβουνίου, στο κοινό μας ευρωπαϊκό ταξίδι», δήλωσε η Υφυπουργός, κάνοντας λόγο για «απτή πρόοδο που αποδεικνύει τον σταθερό ρυθμό των διαπραγματεύσεων προσχώρησης του Μαυροβουνίου και τη συνεχή δέσμευση που επιδεικνύει για την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων».

Η κ. Ραουνά υπογράμμισε ότι το προσωρινό κλείσιμο των δύο κεφαλαίων δεν αποτελεί απλώς τεχνική επίτευξη, αλλά «αντικατοπτρίζει συγκεκριμένες προσπάθειες εναρμόνισης της νομοθεσίας, ενίσχυσης των θεσμών και επίτευξης αποτελεσμάτων που βελτιώνουν άμεσα τη ζωή των πολιτών του Μαυροβουνίου. Πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που φέρνουν το Μαυροβούνιο ολοένα πιο κοντά στα πρότυπα, τις αξίες και τις ευκαιρίες που ορίζουν την Ένωσή μας».

Αναφερόμενη στον απολογισμό της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της διεύρυνσης, η κ. Ραουνά επεσήμανε ότι νωρίτερα στο πλαίσιο της θητείας της Προεδρίας εξασφαλίστηκε η συμφωνία στο Συμβούλιο για τη σύσταση ad hoc ομάδας εργασίας για τη Συνθήκη Προσχώρησης του Μαυροβουνίου, χαρακτηρίζοντας το ως ένα κρίσιμο βήμα για την προετοιμασία της τελευταίας φάσης της ενταξιακής διαδικασίας. «Η σημερινή επίτευξη δεν αφορά μόνο το κλείσιμο δύο κεφαλαίων. Αφορά πραγματικά το άνοιγμα περαιτέρω ευκαιριών. Αφορά την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, και αυτό είναι ένα μήνυμα για όλους τους εταίρους διεύρυνσης: η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά αποδίδουν αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η κ. Ραουνά διαβεβαίωσε: «Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στην προώθηση της ενταξιακής πορείας του Μαυροβουνίου και στη διατήρηση της δυναμικής στις εβδομάδες και τους μήνες που έρχονται. Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει να εργάζεται μέχρι την τελευταία μέρα. Η Κυπριακή Προεδρία υποσχέθηκε ότι θα αποδώσει αποτελέσματα στη διεύρυνση. Και τα απέδωσε».

Η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος συνεχάρη το Μαυροβούνιο για την πρόοδό του, ενώ ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει την επόμενη εβδομάδα το δημοσιονομικό πακέτο για το Μαυροβούνιο, το οποίο θα προτείνει τρόπους προσαρμογής του προϋπολογισμού της ΕΕ σε μια Ένωση 28 μελών. «Ετοιμαζόμαστε», δήλωσε η κ. Κος.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το εάν η ένταξη το 2028 είναι φιλόδοξος στόχος, η Επίτροπος σημείωσε ότι το «28 έως το 2028» παραμένει εφικτός στόχος, υπό την προϋπόθεση ότι το Μαυροβούνιο θα συνεχίσει να προωθεί τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ιδίως στο κράτος δικαίου, την ελευθερία του Τύπου και τους δημοκρατικούς θεσμούς.

Στην ίδια ερώτηση, η Υφυπουργός Ραουνά σημείωσε ότι αυτό που καθορίζει την πρόοδο κάθε υποψήφιας χώρας και το πόσο γρήγορα προχωρά προς την ένταξή της στην ΕΕ είναι το πόσο γρήγορα εφαρμόζει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, πόσο αφοσιωμένη είναι στην πραγματικότητα. «Γνωρίζουμε πολύ καλά τους όρους αυτής της διαδικασίας ένταξης και, όπως γνωρίζετε, η Κύπρος θυμάται πολύ καλά πόσο επίπονη είναι η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει λόγος για τον οποίο είναι τόσο επίπονη, αλλά αξίζει τον κόπο. Πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο έχει αποδείξει ότι η δέσμευση υπάρχει,» τόνισε κλείνοντας η κ. Ραουνά.

Ο Πρωθυπουργός του Μαυροβουνίου Μιλόικο Σπάιιτς χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «Mega Monday», επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της χώρας του: «Το Μαυροβούνιο δεν καθυστερεί ούτε αυτοσχεδιάζει. Κρατάμε τον λόγο μας και παράγουμε αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος του έτους, σκοπεύουμε να κλείσουμε όλα τα διαπραγματευτικά κεφάλαια, ώστε το Μαυροβούνιο να γίνει το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2028».

ΚΥΠΕ