Νέα διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, με αφορμή τις περιπολίες της κινεζικής ακτοφυλακής στα ανατολικά του νησιού. Η κυβέρνηση της Ταϊπέι κατηγόρησε το Πεκίνο ότι παρενοχλεί εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή, ενώ η Κίνα υπερασπίστηκε τις ενέργειές της ως νόμιμες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου.

Η νέα εστία έντασης έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεκίνο εμφανίζεται ιδιαίτερα ενοχλημένο από την απόφαση της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων να ξεκινήσουν επίσημες συνομιλίες για τα θαλάσσια σύνορά τους, οι οποίες, σύμφωνα με την κινεζική πλευρά, αφορούν και περιοχές ανοιχτά της Ταϊβάν.

Η αντίδραση του Πεκίνου

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πλοία της ακτοφυλακής αναπτύχθηκαν στα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν για τη διεξαγωγή «ειδικής επιχείρησης επιβολής του νόμου στη θαλάσσια κυκλοφορία», ως απάντηση στις εξελίξεις μεταξύ Τόκιο και Μανίλας.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Υποθέσεων της Ταϊβάν στην Κίνα, Ζανγκ Χαν, υποστήριξε ότι οι περιπολίες αποτελούν «δίκαιη ενέργεια» για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των θαλάσσιων δικαιωμάτων της χώρας. Όπως τόνισε, η κινεζική ακτοφυλακή ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και το Πεκίνο θα συνεχίσει να ενισχύει τον έλεγχό του στα συγκεκριμένα ύδατα.

Κατηγορίες από την Ταϊπέι

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απάντησε ότι τα κινεζικά πλοία ζητούσαν από εμπορικά σκάφη πληροφορίες για την προέλευση και τον προορισμό τους, επιχειρώντας να ασκήσουν δικαιοδοσία σε περιοχές που δεν τους ανήκουν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν, Λιν Τσία-λουνγκ, κατηγόρησε το Πεκίνο ότι χρησιμοποιεί την «επιβολή του νόμου» ως πρόσχημα για την προώθηση επεκτατικών επιδιώξεων. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Κίνα δεν έχει κανένα δικαίωμα παρέμβασης σε ζητήματα που αφορούν τα ύδατα ανατολικά της Ταϊβάν, είτε πρόκειται για θέματα κυριαρχίας είτε για ζητήματα δικαιοδοσίας.

«Η Κίνα λειτουργεί ως παράγοντας αποσταθεροποίησης που υπονομεύει το υφιστάμενο status quo», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πηγή: AFP / ERTNEWS