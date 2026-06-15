Τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 το πρωί της Δευτέρας σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, όπου διέμεναν.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν νεκρά τέσσερα άτομα, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες.

Κατά τις ίδιες πηγές οι νεκροί είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέρφια που έμεναν μέσα στο κοντέινερ.

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πρόκειται για τέσσερα αδέλφια ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας.

Το κοντέινερ ήταν τοποθετημένο στο χωράφι τους δίπλα από το γεφύρι της Κόνιτσας.

Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παλαιότερα είχε επιληφθεί και η Κοινωνική Πρόνοια για καθαρισμό του κοντέινερ.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.

protothema.gr