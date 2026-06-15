Viral έγινε ο χορός της Βίκυς Σταυροπούλου στον γάμο της κόρης της, Δανάης Μπάρκα, με τα στιγμιότυπα να παραπέμπουν, για πολλούς χρήστες των social media, σε χαρακτηριστική σκηνή από τη σειρά «Είσαι το ταίρι μου».

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνιακή Μάνη, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς, φίλους και αγαπημένα πρόσωπα. Μετά την ολοκλήρωση του Μυστηρίου ακολούθησε γλέντι, με τους καλεσμένους να διασκεδάζουν μέχρι αργά και να μοιράζονται στιγμιότυπα από τη βραδιά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ντέφι και το τραγούδι που έκλεψαν την παράσταση

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν, η Βίκυ Σταυροπούλου σηκώθηκε να χορέψει το τραγούδι «Τη βραδιά μου απόψε», κρατώντας στα χέρια της ένα ντέφι και παρασύροντας με το κέφι της τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τη χειροκροτούσαν.

Η εικόνα αυτή θύμισε σε πολλούς τη «Στέλλα», τον αγαπημένο χαρακτήρα που είχε υποδυθεί η ηθοποιός στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», με αποτέλεσμα το σχετικό βίντεο να γίνει γρήγορα viral στα social media.

Δείτε τη σκηνή από το «Είσαι το ταίρι μου»:

iefimerida.gr