Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό, και ιδιαίτερα τους λήπτες και αιτητές επιδότησης ενοικίου, ότι από την 1η Ιουλίου 2026 τίθεται σε καθολική εφαρμογή η νέα νομοθεσία αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής των ενοικίων.

Σύμφωνα με το Άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου, Ν.4/1978, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 243(Ι)/2025, η καταβολή και η είσπραξη ενοικίων που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Δημοκρατίας διενεργείται αποκλειστικά μέσω:

τραπεζικού εμβάσματος, ή

πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή

οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Ως εκ τούτου, η καταβολή ενοικίου με μετρητά (είτε δια χειρός είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) απαγορεύεται ρητά από τη νομοθεσία.

Κατά συνέπεια, από την 1η Ιουλίου 2026, για όλες τις νέες αιτήσεις, καθώς και για τις περιπτώσεις επανελέγχου υφιστάμενων δικαιούχων της Υπηρεσίας, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των αντίστοιχων ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων πληρωμής. Επισημαίνεται ότι, χειρόγραφες αποδείξεις ή απλές αποδείξεις είσπραξης μετρητών από ιδιοκτήτες δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα αποτελούν λόγο απόρριψης της αίτησης ή/και διακοπής της επιδότησης.

Η πιο πάνω υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους της ακίνητης ιδιοκτησίας. Σημειώνεται ότι, η νέα υποχρέωση συνοδεύεται από κυρώσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοικιαστές. Η Υπηρεσία προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες διευθετήσεις με τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζόμενων υποστατικών.