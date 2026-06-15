Σε νέα τροχιά εξαγορών και συγχωνεύσεων εισέρχονται οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2026, μετά το ισχυρό αποτύπωμα που άφησε η προηγούμενη χρονιά στην αγορά. Τα deals αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, επεκτείνονται σε περισσότερους κλάδους και λειτουργούν ως μοχλός για τη δημιουργία ισχυρότερων επιχειρηματικών σχημάτων, σε μια περίοδο κατά την οποία το μέγεθος, τα κεφάλαια και η εξωστρέφεια αναδεικνύονται σε κρίσιμα πλεονεκτήματα.

Ο πήχης για τη φετινή χρονιά έχει ανέβει αισθητά. Σύμφωνα με τη μελέτη της PwC Ελλάδας για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για την ελληνική αγορά, με 181 συναλλαγές συνολικής αξίας 23,8 δισ. ευρώ, επίδοση που παραπέμπει στα υψηλότερα επίπεδα συναλλαγών από το 2008.

Κεντρικό χαρακτηριστικό της περσινής χρονιάς ήταν και η επιστροφή των megadeals, δηλαδή συναλλαγών αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ. Τα megadeals αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία το 30% της συνολικής αξίας της αγοράς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 2025 τη συναλλαγή της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, αξίας 9 δισ. ευρώ.

Με τη δυναμική αυτή ως αφετηρία, το 2026 ξεκίνησε με σημαντικές συμφωνημένες ή υπό διαμόρφωση συναλλαγές. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενέργεια και οι ΑΠΕ, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η τεχνολογία, η βιομηχανία και τα τρόφιμα-ποτά.

Ένα από τα πλέον ηχηρά παραδείγματα της φετινής χρονιάς είναι η συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της Skroutz από την Blackstone. Αν και το τίμημα δεν έχει ανακοινωθεί, η ελληνική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου αποτιμήθηκε περίπου στα 635 εκατ. ευρώ, σε μια συναλλαγή που σηματοδοτεί την είσοδο ενός από τους μεγαλύτερους διεθνείς επενδυτικούς ομίλους στο μεγαλύτερο ελληνικό marketplace.

Δίπλα σε κινήσεις όπως αυτή προστίθενται και συναλλαγές στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι δεν αναζητούν μόνο χρηματοοικονομικές υπεραξίες, αλλά εταιρείες που μπορούν να ενσωματωθούν σε μεγαλύτερα διεθνή σχήματα.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η δημόσια πρόταση της ιαπωνικής Dai Nippon Printing για την εξαγορά της Austriacard Holdings, σε συναλλαγή που αποτιμά την εταιρεία περίπου στα 364 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή κινητικότητα καταγράφεται και στα τρόφιμα και στο οργανωμένο λιανεμπόριο, δύο αγορές όπου η πίεση στο κόστος, ο έντονος ανταγωνισμός και η ανάγκη για μεγαλύτερα σχήματα επιταχύνουν τις εξελίξεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από τη Διαμαντής Μασούτης αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις της χρονιάς. Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Μασούτης στην αγορά των σούπερ-μάρκετ, διευρύνει το δίκτυό της και της προσφέρει μεγαλύτερη παρουσία σε περιοχές όπου ο ανταγωνισμός παραμένει έντονος.

Το συγκεκριμένο deal αποτυπώνει τη βασική τάση που διαμορφώνεται στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Οι βασικοί παίκτες επιδιώκουν μεγαλύτερη κλίμακα, ισχυρότερη αγοραστική δύναμη και πιο αποδοτικές υποδομές. Σε μια αγορά με αυξημένες απαιτήσεις σε logistics, τεχνολογία, ιδιωτική ετικέτα και τιμολογιακή πολιτική, το μέγεθος γίνεται καθοριστικό πλεονέκτημα.

Πέρα από τα ράφια των σούπερ-μάρκετ, οι ανακατατάξεις αγγίζουν και την παραγωγή τροφίμων. Η συμφωνία για την απόκτηση της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP δείχνει ότι ελληνικές εταιρείες με παραγωγική βάση, ισχυρό brand και σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά μπαίνουν όλο και περισσότερο στο στόχαστρο διεθνών ομίλων.

Βιομηχανία και πληροφορική στο επίκεντρο

Στη βιομηχανία, οι κινήσεις της Theon International δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν περιορίζονται πλέον σε αμυντικές συγχωνεύσεις, αλλά αναζητούν διεθνή επέκταση. Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε η απόκτηση ποσοστού 9,8% της Exosens S.A. έναντι 268,7 εκατ. ευρώ, ενώ λίγο αργότερα η Theon εξαγόρασε την Kappa Optronics GmbH έναντι 69,9 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για συναλλαγές που συνδέονται με την ευρύτερη αναβάθμιση της αμυντικής τεχνολογίας και των εξαγωγικών προοπτικών του κλάδου.

Στην πληροφορική, το διπλό deal της Real Consulting αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις συγκέντρωσης στον κλάδο. Η εισηγμένη ανακοίνωσε την εξαγορά του 100% της OTS, εταιρείας με αξιοσημείωτη παρουσία σε λύσεις λογισμικού για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η πώληση ποσοστού 32,56% της Real Consulting σε σημαντικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Intracom Group, Motor Oil Group, Blue Oak και Red Arrow Holdings.

Η συμφωνία Real Consulting – OTS αποτυπώνει τη μετάβαση της εγχώριας αγοράς πληροφορικής σε μεγαλύτερα σχήματα, με αυξημένη τεχνογνωσία, ανθρώπινο δυναμικό και κεφαλαιακή επάρκεια. Η ζήτηση για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, ERP, κυβερνοασφάλεια, data analytics και λύσεις για το Δημόσιο δημιουργεί ανάγκη για εταιρείες με κρίσιμη μάζα, ικανές να αναλάβουν σύνθετα έργα και να ανταγωνιστούν σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων.

Στον τομέα των δομικών υλικών, ο Τιτάνας συνέχισε την εξωστρεφή στρατηγική του με την εξαγορά της Vracs de l’Estuaire SAS, την απόκτηση της Traçim Çimento στην Τουρκία και την ενίσχυση της Titan America μέσω της Keystone Cement Co., σε συναλλαγή ύψους 266,6 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενέργεια, με τη συγχώνευση της Heron Energy με την NRG Supply & Trading να ολοκληρώνεται στις αρχές Ιανουαρίου. Η PwC έχει αναδείξει ότι η ενέργεια και οι ΑΠΕ παραμένουν σταθερά στο ραντάρ των επενδυτών.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 20 συναλλαγές στον κλάδο ενέργειας και ΑΠΕ, αξίας 2,9 δισ. ευρώ, με ισχυρή παρουσία διεθνών επενδυτών και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την αποθήκευση ενέργειας.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ελληνική αγορά περνά σε μια νέα φάση συγκέντρωσης και διεθνοποίησης. Από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα σούπερ-μάρκετ μέχρι τη βιομηχανία, την πληροφορική και την ενέργεια, οι συναλλαγές δεν αλλάζουν μόνο μετοχικές ισορροπίες, αλλά διαμορφώνουν νέους συσχετισμούς ισχύος σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας.

Capital.gr