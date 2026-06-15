Με επίκεντρο τις νέες τάσεις των παγκόσμιων αγορών, τη διαμόρφωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την ανθεκτικότητα των οικονομιών σε συνθήκες αβεβαιότητας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026, στο The Landmark Nicosia, το Ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ του CFA Society Cyprus.

Το Φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε υπό τον τίτλο «Παραμένοντας Μπροστά στις Εξελίξεις: Θεμελιώδεις αρχές και πειθαρχία σε ασταθείς αγορές», συγκέντρωσε υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών και επενδυτικών οργανισμών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι προκλήσεις και οι προοπτικές που διαμορφώνονται στις διεθνείς αγορές, καθώς και οι στρατηγικές που απαιτούνται ώστε οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα να παραμένουν μπροστά στις εξελίξεις.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εξειδικευμένες παρουσιάσεις από εξέχοντες ομιλητές κορυφαίων διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων η HSBC, η Goldman Sachs και η Julius Baer, οι οποίοι ανέλυσαν το σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον.

Η Κύπρος ως περιφερειακός επενδυτικός κόμβος

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Χρηματοοικονομικών Αναλυτών Κύπρου, Κωνσταντίνος Κουρούγιαννης, στάθηκε στον διεθνή χαρακτήρα της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι η παρουσία ομιλητών και εκπροσώπων από κορυφαία ιδρύματα και CFA Societies του εξωτερικού αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού κόμβου για τους επαγγελματίες των επενδύσεων.

Αναφερόμενος στη θεματική του Φόρουμ, τόνισε ότι οι αγορές εξελίσσονται ταχύτερα από τις προβλέψεις και ότι η ουσιαστική πρόκληση δεν είναι η πρόβλεψη των εξελίξεων, αλλά η ικανότητα πειθαρχημένης και τεκμηριωμένης αντίδρασης.

Ο Κουρούγιαννης έκανε αναφορά στη διαχρονική θεωρία του Benjamin Graham και στο concept του «Mr. Market», σημειώνοντας ότι οι αγορές συχνά κινούνται από συναίσθημα και όχι από θεμελιώδη στοιχεία.

Όπως ανέφερε, ο επενδυτής δεν οφείλει να ακολουθεί τις διαθέσεις της αγοράς, αλλά να αξιολογεί ψύχραιμα τις τιμές με βάση την πραγματική αξία και τα θεμελιώδη μεγέθη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στο επενδυτικό επάγγελμα, σημειώνοντας ότι, παρά την τεχνολογική πρόοδο, η κρίση, η ηθική και η επαγγελματική ευθύνη παραμένουν στον άνθρωπο.

Απευθυνόμενος στους συμμετέχοντες, υπέδειξε ότι ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η συνεχής μάθηση, η πειθαρχία και η διαρκής εξέλιξη αποτελούν τα θεμέλια για την αριστεία στον κλάδο των χρηματοοικονομικών.

Το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας

Σε ομιλία του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η Πρόταση για την Ενσωμάτωση και Εποπτεία των Αγορών αποτελούν στρατηγικά βήματα για την εμβάθυνση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς και, κατ’ επέκταση, για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στόχος, όπως είπε, είναι η αποτελεσματικότερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις, όπως εκείνες που ενισχύουν την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παράλληλα, ο Θεοχαρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθησης της διασυνοριακής ολοκλήρωσης και διασφάλισης συνεπούς και υψηλής ποιότητας εποπτείας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Με συνεκτική εποπτεία, ενισχυμένη εμπιστοσύνη και ουσιαστική διασυνοριακή ολοκλήρωση, μπορούμε να διαμορφώσουμε μια ισχυρότερη, πιο ανθεκτική και στρατηγικά αυτόνομη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΕΚΚ υπέδειξε ακόμη ότι, μέσα από ένα πιο συνεκτικό και αξιόπιστο εποπτικό πλαίσιο, η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με δείπνο δικτύωσης, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν απόψεις, ιδέες και εμπειρίες σε ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας.

Πλατινένιος χορηγός της εκδήλωσης ήταν η Τράπεζα Κύπρου. Χρυσοί χορηγοί ήταν οι Demetra Holdings, Alpha Bank και Athlos Capital, ενώ ασημένιοι χορηγοί ήταν οι AON και K. Treppides & Co. Υποστηρικτές της εκδήλωσης ήταν οι LEON MFO Investments και Chrysostomides Advocates and Legal Consultants.