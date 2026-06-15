Λόγω εργασιών που εκτελούνται στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, είναι κλειστή για την τροχαία κίνηση, η σήραγγα του δρόμου, με κατεύθυνση προς Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δημοσίων Έργων, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 2026. Ως εκ τούτου, η σήραγγα του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Λεμεσού, θα παραμένει κλειστή καθημερινά από τις 8π.μ. μέχρι και τις 7μ.μ. μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή.

Η τροχαία κυκλοφορία προς Λεμεσό, θα διοχετεύεται, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το οποίο θα λειτουργεί με αμφίδρομη κίνηση.

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, που καλούνται να κινούνται με ασφαλή, χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση στην περιοχή των οδικών έργων.