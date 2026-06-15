Σοκ έχει προκαλέσει στην Τσεχία υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης, με 16χρονο να καταδικάζεται από δικαστήριο για τον βιασμό της 12χρονης αδελφής του, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε παιδί.

Ο 16χρονος καταδικάστηκε σε ποινή τριών ετών για τη σεξουαλική κακοποίηση της αδερφής του, στα τέλη του 2024, στο κοινό τους υπνοδωμάτιο.

Η 12χρονη δεν γνώριζε ότι είναι έγκυος, ούτε και οι δικοί της. Το έμαθε όταν έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο, υποφέροντας από έντονους πόνους. Λίγο αργότερα γέννησε και κατηγόρησε τον αδερφό της ότι τη βίασε, ενώ το τεστ πατρότητας επιβεβαίωσε ότι αυτός ήταν ο πατέρας του παιδιού.

Το κορίτσι γέννησε το 2025

Όπως αποκαλύφθηκε, σε ηλικία μόλις 15 ετών, κακοποιούσε σεξουαλικά την αδερφή του, στο σπίτι τους, στο Κάρλοβι Βάρι. Το φθινόπωρο του 2024, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τη βίασε.

Η νεαρή κοπέλα δεν είπε κουβέντα και συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο. Κανείς δεν υποψιάστηκε ότι ήταν έγκυος. Όλοι απέδωσαν τη φουσκωμένη της κοιλιά στο βάρος που πήρε. Σύμφωνα με τη γερμανική Bild, στις σχολικές φωτογραφίες η αλλαγή ήταν εμφανής. Το καλοκαίρι του 2025, γέννησε.

Οι αρχές δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα παιδιά προέρχονταν από καλό κοινωνικό περιβάλλον. «Ήταν μια πραγματική καταστροφή για την οικογένεια. Δυσκολεύτηκαν πολύ να το αντιμετωπίσουν. Φυσικά, έγινε αμέσως το θέμα συζήτησης της πόλης», είπαν.

Ο 16χρονος έχει απομακρυνθεί από το σπίτι και έχει τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια.

ΚλείσιμοΟ μαθητής εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Πίλσεν για την έκδοση της ποινής του την Παρασκευή. Του επιβλήθηκε τριετής αναστολή και διατάχθηκε να παρακολουθήσει θεραπεία για σεξουαλικούς παραβάτες, ενώ καταδικάστηκε σε αποζημίωση προς το θύμα.

protothema.gr