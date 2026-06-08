Όσοι βρέθηκαν στις κερκίδες του Roland Garros την Παρασκευή μπορεί να ξαφνιάστηκαν νομίζοντας ότι είδαν τον Εμανουέλ Μακρόν.

Κι όμως, δεν επρόκειτο για τον πρόεδρο της Γαλλίας, αλλά για τον αδελφό του, Λοράν, με τον οποίο μοιάζει εκπληκτικά.

Η απίστευτη ομοιότητα του Εμανουέλ Μακρόν με τον μικρότερο αδελφό του

Από την έναρξη της διοργάνωσης του 2026, προσωπικότητες από τον χώρο της τηλεόρασης, της μουσικής, της πολιτικής και άλλους τομείς έχουν κατακλύσει τις κερκίδες του Roland Garros για να παρακολουθήσουν τους αγαπημένους τους αθλητές. Ωστόσο, πολλοί από τους παρευρισκόμενους έμειναν με το στόμα ανοιχτό με έναν συγκεκριμένο θεατή, διερωτώμενοι εάν ο ίδιος ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας βρισκόταν ανάμεσά τους, καθώς έμοιαζαν εκπληκτικά.

Καθισμένος άνετα στις κερκίδες και φορώντας ένα σκούρο μπλε κοστούμι, παρακολουθούσε προσεκτικά τον αγώνα. Κρυμμένος πίσω από ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ο καρδιολόγος έμοιαζε ακόμη περισσότερο με τον μεγαλύτερο κατά δύο χρόνια αδελφό του.

Και δεν ήταν η μοναδική του εμφάνιση στο Roland Garros. Ο αδελφός του Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται πως είναι μεγάλος φαν του τένις, καθώς και χθες, Κυριακή, βρέθηκε στον τελικό των ανδρών, συνοδευόμενος αυτήν τη φορά από τη σύζυγό του, Σαμπίν.

Η αγάπη του Εμανουέλ Μακρόν και του αδελφού του για το ποδόσφαιρο

Πέρα από τη φυσική τους ομοιότητα, οι αδελφοί Μακρόν μοιράζονται και το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Έτσι, όταν η Paris Saint Germain επισκέφθηκε το Μέγαρο των Ηλυσίων στις 31 Μαΐου, μετά την κατάκτηση του τίτλου του UEFA Champions League, ο Λοράν Μακρόν ήταν φυσικά παρών.

Ο καρδιολόγος είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους παίκτες της γαλλικής ομάδας μαζί με τον αδελφό του. Στην εκδήλωση συνοδευόταν από τη σύζυγο και τα δύο τους παιδιά, με τον 46χρονο γιατρό να τραβά τα βλέμματα λόγω της εντυπωσιακής του ομοιότητας με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Με παρόμοια σωματική διάπλαση, το ίδιο χαμόγελο και πολλά κοινά χαρακτηριστικά του προσώπου, ο Λοράν Μακρόν δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε αυτήν τη φορά.

iefimerida.gr