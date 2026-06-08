16 χρόνια Stelios Bi-Communal Awards

€500.000 σε 9 δικοινοτικές επιχειρήσεις από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου

Μήνυμα στήριξης από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη

στην τελετή απονομής των βραβείων

Με σταθερή προσήλωση στη συνεργασία, τη συνύπαρξη και την κοινή προοπτική για το μέλλον της Κύπρου, απονεμήθηκαν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, τα Δικοινοτικά Βραβεία “Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus 2026”.

Για 16η χρονιά, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, δημιουργός και ιδιοκτήτης της easy family of Βrands (www.easy.com & www.easyHistory.info), ιδρυτής και πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (www.steliosfoundation.com.cy), βράβευσε 9 δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες, αποτελούμενες από 9 Ελληνοκύπριους και 9 Τουρκοκύπριους επιχειρηματίες. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον σημαντικό ρόλο της επιχειρηματικότητας στη δημιουργία νέων ευκαιριών, ανάπτυξης και κοινής προοπτικής για τις δύο κοινότητες της Κύπρου.

Στην τελετή βράβευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Κεντρικά Γραφεία του Stelios Philanthropic Foundation στη Λευκωσία, παρευρέθηκαν ο Προέδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κ. María Ángela Holguín Cuéllar, καθώς και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, κ. Khassim Diagne, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή του θεσμού στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο.

Το συνολικό ποσό των βραβείων ανήλθε φέτος στις €500.000, με τη συνολική συνεισφορά του Stelios Philanthropic Foundation στη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας και κοινής ανάπτυξης για Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους να ανέρχεται πλέον στα €5.300.000 από την έναρξη του θεσμού το 2009.

Η διαχρονική απήχηση και η δυναμική του θεσμού αποτυπώνονται και στο έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής που καταγράφηκε και φέτος. Συγκεκριμένα, 78 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι επιχειρηματίες, οι οποίοι συμμετείχαν σε 39 διμελείς δικοινοτικές ομάδες, υπέβαλαν κοινή αίτηση συμμετοχής στα Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus 2026.

Μισό εκατομμύριο ευρώ για 18 νικητές

Οι 9 νικήτριες, διμελείς δικοινοτικές επιχειρηματικές ομάδες μοιράστηκαν χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους €500.000 ως εξής:

-Η Χρυσή Νικήτρια Ομάδα έλαβε €150.000, εκ των οποίων €75.000 αντιστοιχούν σε κάθε επιχειρηματία.

-Το Αργυρό Βραβείο και το συνολικό ποσό των €200.000 απέσπασαν δύο ομάδες. Κάθε Αργυρή Νικήτρια ομάδα έλαβε €100.000 – €50.000 για κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

-Με το Χάλκινο Βραβείο συνολικού ύψους €150.000 βραβεύθηκαν έξι ομάδες. Κάθε ομάδα έλαβε €25.000 – €12.500 για κάθε επιχειρηματία μέλος της διμελούς ομάδας.

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, συγχαίροντας τους νικητές και όλους τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δήλωσε: «Τα Stelios Bi-Communal Awards δεν είναι απλώς ένας θεσμός επιχειρηματικότητας. Είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούν να συνεργάζονται, να δημιουργούν μαζί και να πετυχαίνουν μαζί. Κάθε κοινή επιχείρηση, που γεννιέται μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, αποτελεί μια πραγματική γέφυρα επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και προόδου ανάμεσα στις δύο κοινότητες της Κύπρου. Οι σημερινοί νικητές στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία μπορεί να ξεπεράσει στερεότυπα και εμπόδια δεκαετιών και να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας για όλους. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που, εδώ και 16 χρόνια, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα αυτές τις δικοινοτικές συνεργασίες, επενδύοντας σε ανθρώπους που επιλέγουν να χτίζουν γέφυρες αντί τείχη. Πιστεύω βαθιά ότι το μέλλον της Κύπρου ανήκει σε ανθρώπους που τολμούν να δημιουργούν ευκαιρίες, να επενδύουν και να προοδεύουν μαζί».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι τα Stelios Bi-Communal Business Cooperation Awards αποτελούν έναν μακροχρόνιο θεσμό, η ουσία του οποίου βρίσκεται στη μεταμορφωτική δύναμη της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Τα δικοινοτικά βραβεία, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ρίχνουν φως στο μέλλον που αξίζει στην Κύπρο και το οποίο οραματιζόμαστε: ένα μέλλον επανένωσης και συνδημιουργίας μεταξύ όλων των Κυπρίων, μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια στην οποία ανήκουν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε, επίσης, ότι τα Stelios Bi-Communal Business Cooperation Awards αποτελούν μια μεγάλη γιορτή του πνεύματος συνεργασίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κοινού σκοπού μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αποδεικνύοντας έμπρακτα όσα μπορούν να επιτευχθούν όταν υπάρχει κοινό όραμα για το μέλλον. Τα βραβεία αυτά, ανέφερε χαρακτηριστικά, είναι σύμβολο ελπίδας και μαρτυρία του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συλλογική επιδίωξη μιας επανενωμένης, ευημερούσας και ευρωπαϊκής Κύπρου, για τα παιδιά μας και για τις μελλοντικές γενιές.

Γνωρίστε τους νικητές των Δικοινοτικών Βραβείων 2026:

Χρυσό Βραβείο

Steven Stavrou & Burak Doluay – www.socialtechlab.org

Ίδρυσαν το SocialTech Lab για να αξιοποιήσουν εργαλεία που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία, ενισχύοντας μια διαφορετική κουλτούρα συνεργασίας και επικοινωνίας.

«Είναι πολύ μεγάλη τιμή να είμαστε οι Χρυσοί Νικητές των Stelios Bi-Communal Business Cooperation Awards 2026. Τα Βραβεία έχουν διαμορφώσει ουσιαστικά τη δικοινοτική επιχειρηματική συνεργασία στην Κύπρο, δημιουργώντας ευκαιρίες για ανθρώπους, όπως εμείς, να χτίσουν, να δημιουργήσουν και να αναπτυχθούν, πέρα από τα όρια των κοινοτήτων μας. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, γι’ αυτό και αφιερώνουμε το Χρυσό μας Βραβείο στη δημιουργία ενός Venture Builder, το οποίο θα φιλοξενεί μια ομάδα κυπριακών Start-Ups από τις δύο κοινότητες, παρέχοντας τους εξατομικευμένη εκπαίδευση, καθοδήγηση, δικτύωση και αρχική χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη στήριξη του Stelios Philanthropic Foundation και ελπίζουμε ότι η αξιοποίηση του Βραβείου μας θα εμπνεύσει ακόμη περισσότερες δικοινοτικές συνεργασίες σε όλο το νησί, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την καινοτομία που αναπτύσσεται στην Κύπρο».

Αργυρό Βραβείο

Michalis Pantelides & Arif Cebeci – www.mpviolins.com

Συνδύασαν την αγάπη τους για τη μουσική και τη δημιουργία, ασχολούμενοι με την κατασκευή χειροποίητων βιολιών και στην αποκατάσταση αντικέ μουσικών οργάνων.

«Αισθανόμαστε βαθιά τιμή για τη βράβευσή μας στα Stelios Bi-Communal Award 2026. Η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει τη δύναμη της συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού και του κοινού οράματος μεταξύ των κοινοτήτων, μέσα από τον πολιτισμό, τη δεξιοτεχνία και την επιχειρηματικότητα. Μέσα από τη κοινή μας πορεία και συνεργασία, παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της παραδοσιακής τέχνης της κατασκευής βιολιών, δημιουργώντας μουσικά όργανα που θα εμπνέουν και θα υπηρετούν τις επόμενες γενιές μουσικών».

Demetris Ellinas & Memduh Aybar – www.dellinas.eu & www.sibaltd.com Ανέπτυξαν συνεργασία για την πώληση συστημάτων PVC HVAC Grill και προσόψεων κτιρίων.

«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά βραβείο από το Stelios Philanthropic Foundation. Η αναγνώριση ανάμεσα σε τόσο εμπνευσμένους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις είναι κάτι που πραγματικά εκτιμούμε και μας γεμίζει περηφάνια. Τα Stelios Bi-Communal Awards, αποτελούν μια σημαντική πλατφόρμα που φέρνει πιο κοντά τις δύο κοινότητες μέσα από την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το κοινό όραμα. Η διαχρονική στήριξή τους μάς δίνει τη δύναμη να σκεφτόμαστε πιο τολμηρά και να προχωρούμε με αυτοπεποίθηση στο επόμενο στάδιο της κοινής μας πορείας».

Χάλκινο Βραβείο

Andreas Zachariou & Hakan Goksan: http://www.animalby-products.com/

Η εταιρεία τους επικεντρώνεται στη συλλογή και εξαγωγή χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου.

«Εμείς, οι εταιρείες A.G. Biofuels Initiative Cy Ltd και Denaz Trading Ltd, αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για την απονομή του Χάλκινου Βραβείου στα Stelios Bi-Communal Awards 2026. Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση έξι χρόνων συνεργασίας με κοινό όραμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ευχαριστούμε θερμά το Stelios Foundation για αυτό το σημαντικό βραβείο, το οποίο μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα μέλλον κοινής προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης».

Georgios Papadikos & Huseyin Yavuzkur – www.linkedin.com/in/h%C3%BCseyin-yavuzkurt-917514354/

Η εταιρεία τους δραστηριοποιείται στις εξαγωγές και το εμπόριο φρέσκων ψαριών σε όλη την Κύπρο.

«Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για το Χάλκινο Βραβείο στα Stelios Bi-Communal Awards 2026. Το βραβείο αυτό αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση της αξίας της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και της φιλίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Η κοινή μας πορεία σε αυτό το ταξίδι απέδειξε πώς οι κοινοί στόχοι μπορούν να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο. Ευχαριστούμε θερμά το Stelios Philanthropic Foundation και όλους όσοι μας στήριξαν και μας ενθάρρυναν να συνεχίσουμε».

George Tryfilis & Havva Gules – www.linkedin.com/company/the-players-room-and-lounge/ & www.linkedin.com/company/artivist-sanat-atolyesi-artivist-art-atelier/

Η εταιρεία τους δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και της εκμίσθωσης χώρων για αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

«Αυτό το βραβείο αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και για τους δυο μας. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες προς τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου για τα 16 χρόνια αφοσίωσής του στα Δικοινοτικά Βραβεία, τα οποία δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων, μέσα από την επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, ενδυναμώνοντας τις νεότερες γενιές μέσα από τον αθλητισμό και την τέχνη. Έχουμε επιλέξει να επανεπενδύσουμε αυτό το βραβείο, σε μια δικοινοτική κινηματογραφική παραγωγή που θα αναδεικνύει τις δυνατότητες μας όταν είμαστε ενωμένοι».

Christos Vasiliou & Hakan Agit – https://www.facebook.com/people/SEDO-ice-cream-house/100063578738044/

Ανέπτυξαν συνεργασία για την παραγωγή και πώληση κέικ και παγωτού.

«Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνουμε αυτό το βραβείο ως δικοινοτική ομάδα. Η επιχείρησή μας στον τομέα του παγωτού είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πλούσια παράδοση της Κύπρου και από τις δύο κοινότητες. Η αναγνώριση αυτή σημαίνει πολλά για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει τις αξίες της συνεργασίας, του πολιτισμού και της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, μέσα από κάτι ουσιαστικό και χαρούμενο».

Georgios Anagiotos & Omer Evre – https://www.imdb.com/title/tt13586584/

Η αγάπη τους για το θέατρο και τον κινηματογράφο τους ώθησε να δημιουργήσουν από κοινού μια εταιρεία παραγωγής ταινιών.

«Μπορεί να ζούμε σε δύο διαφορετικές κοινότητες, όμως ο κινηματογράφος μάς ενώνει. Νιώθουμε περήφανοι που μεταφέρουμε τις ιστορίες της Κύπρου μας σε διεθνείς πλατφόρμες μέσα από τον φακό μας, με έργα όπως το The Secret on the Canvas. Πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους και να δίνει φωνή στις ιστορίες ενός τόπου. Η τιμή που μας αποδώσατε είναι πραγματικά τεράστια και η στήριξή σας μέσα από αυτό το βραβείο μάς δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο για νέες μεγαλύτερες κοινές παραγωγές στο μέλλον».

Katerina Loizou & Mustafa Afsaroglu – https://pit-to-table.com/

Η εταιρεία τους επικεντρώνεται στην κατασκευή διακοσμητικών επιφανειών από γεωργικά απόβλητα.

«Η βράβευσή μας στα Stelios Bi-Communal Awards αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς. Ενισχύει την πίστη μας στο έργο που επιτελούμε, φέρνοντας τις δύο κοινότητες πιο κοντά μέσα από μια κοινή δέσμευση, για καινοτομία και βιωσιμότητα. Το συγκεκριμένο βραβείο μάς δίνει ώθηση να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να συνεργαζόμαστε και να προχωράμε μπροστά, παραμένοντας προσηλωμένοι στην αποστολή μας: να τοποθετήσουμε την Κύπρο, δυναμικά, στον παγκόσμιο χάρτη ως πρότυπο σύγχρονων και βιώσιμων λύσεων».

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Stelios και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.