Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, έφερε στο φως την περίπτωση της Τουρκάλας υπηκόου, Σουζάν Ντικράζ, και την εμπλοκή ανώτατου αξιωματούχου για την εξυπηρέτηση των σχεδίων μιας ιδιωτικής εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των λειτουργών Επιθεώρησης, η Σουζάν Ντικράζ, αμφισβητώντας το καθεστώς ενός ακινήτου-Βακουφίου στη Δρομολαξιά, προχώρησε σε συμφωνία μακρόχρονης ενοικίασης με κυπριακή εταιρεία. Όταν το Κτηματολόγιο και ο τότε υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος, έπραξαν το αυτονόητο και αρνήθηκαν την εγγραφή της συμφωνίας, προστατεύοντας την τουρκοκυπριακή περιουσία, παράνομοι μηχανισμοί τέθηκαν σε λειτουργία.

Στις 4 Αυγούστου 2014, η κ. Ντικράζ και η συνοδεία της εισήλθαν παράνομα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, παραβιάζοντας τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής. Οι επιθεωρητές καταλήγουν ότι η διέλευση αυτή πραγματοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης του Προεδρικού, το οποίο παρέκαμψε πλήρως το ισχύον νομικό πλαίσιο, χωρίς να έχει καμία απολύτως τέτοια δικαιοδοσία.

Η περίπτωση της Σουζάν Ντικράζ είναι η κορυφή του παγόβουνου μιας νοοτροπίας που πλήγωσε ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία της χώρας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι κρατικοί φορείς διευκολύνουν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών και δη Τούρκων από τα κατεχόμενα και το Προεδρικό Μέγαρο μετατρέπεται σε γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών.

Α.Ν.