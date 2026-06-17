Σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ, σύμφωνα με δικαστικό υπόμνημα της αμερικανικής κυβέρνησης που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου – AFP.

Η αποκάλυψη περιλαμβάνεται σε έγγραφο που κατατέθηκε στις 15 Ιουνίου στο πλαίσιο δικαστικής διαμάχης σχετικά με τη λειτουργία κέντρου δεδομένων της εταιρείας xAI, θυγατρικής της SpaceX που δραστηριοποιείται στους τομείς Τεχνητής Νοημοσύνης και social media.

Στο υπόμνημα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης υπερασπίζεται τη χρήση αεριοστροβίλων που τροφοδοτούν με ενέργεια ένα μεγάλο κέντρο δεδομένων της xAI, εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ανήκει στον Έλον Μασκ. Οι στρόβιλοι αποτελούν αντικείμενο περιβαλλοντικής αγωγής που έχει κατατεθεί εναντίον της εταιρείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η αγωγή «απειλεί την εθνική, οικονομική και ενεργειακή ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επιδιώκει να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Υπουργείου Πολέμου».

Προκειμένου να ενισχύσουν το επιχείρημά τους, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς παρέθεσαν ένορκη κατάθεση του επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης του Πενταγώνου, Κάμερον Στάνλεϊ. Στην κατάθεσή του αναφέρει ότι το Grok χρησιμοποιείται ήδη στο πλαίσιο του Project Maven, του προγράμματος του αμερικανικού στρατού για εντοπισμό στόχων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο αρχικά λειτουργούσε με το μοντέλο Claude της Anthropic.

Όπως αναφέρεται στην κατάθεση, τα συστήματα Maven Smart Systems (MSS) «επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά εναντίον 2.000 διαφορετικών στόχων μέσα σε 96 ώρες κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Epic Fury».

Ο Στάνλεϊ επαινεί επίσης την τεχνολογία της xAI, κάνοντας λόγο για «σημαντικά αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα που κατέστη δυνατή χάρη στο μοντέλο Grok Gov».

Η αποκάλυψη έρχεται στο πλαίσιο της δικαστικής αντιπαράθεσης μεταξύ της xAI και της Εθνικής Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ανθρώπων (NAACP), μιας οργάνωσης πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η NAACP κατηγορεί την εταιρεία ότι λειτουργεί δεκάδες αεριοστρόβιλους χωρίς τις απαραίτητες άδειες, κατά παράβαση του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα (Clean Air Act). Σύμφωνα με την αγωγή, οι εγκαταστάσεις προκαλούν ρύπανση σε γειτονιές όπου κατοικούν κυρίως Αφροαμερικανοί.

Από την πλευρά της, η xAI υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι στρόβιλοι είναι προσωρινού χαρακτήρα και κινητοί, γεγονός που, κατά την εταιρεία, τους εξαιρεί από τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις.

protothema.gr