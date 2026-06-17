Μετωπική επίθεση κατά του Υπουργείου Παιδείας εξαπέλυσε ο Σύνδεσμος Γονέων του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Ύψωνα, καταγγέλλοντας πέντε χρόνια καθυστερήσεων, ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και έλλειψης ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια και τη στέγαση των μαθητών.

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/6) στο Δημαρχείο Ύψωνα του Δήμου Κουρίου, οι γονείς εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τη συνεχιζόμενη, όπως υποστηρίζουν, αδράνεια των αρμόδιων υπηρεσιών, τονίζοντας ότι παρά τις δεκάδες συναντήσεις, τις επιστολές και τις δημόσιες δεσμεύσεις, τα προβλήματα παραμένουν άλυτα.

Οι γονείς υποστηρίζουν ότι από το 2021 ζητούν την ανέγερση νέου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, τη δημιουργία νέου Γυμνασίου, καθώς και την επέκταση του υφιστάμενου σχολείου με έξι επιπλέον αίθουσες, λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής ανάπτυξης της περιοχής. Παρά τις δεσμεύσεις που, όπως αναφέρουν, δόθηκαν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, κανένα από τα έργα δεν προχώρησε.

Ιδιαίτερα σοβαρή χαρακτηρίζουν οι γονείς την εκκρεμότητα που αφορά το πιστοποιητικό πυρασφάλειας του σχολείου. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασαν, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε γραπτώς από τον Μάρτιο του 2025 ότι το απαιτούμενο πιστοποιητικό «δεν συστήνεται», κατάσταση η οποία εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι σήμερα.

Υπογραμμίζουν ότι 435 παιδιά και 47 εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά σε ένα δημόσιο σχολείο χωρίς πιστοποιητικό πυρασφάλειας, και θέτουν ως ερώτημα ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη και ποιος υπογράφει σήμερα ότι το σχολείο είναι ασφαλές;

Έντονος προβληματισμός εκφράστηκε επίσης και για τις επτά λυόμενες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τη στέγαση μαθητών. Όπως καταγγέλλεται, μέρος των αιθουσών έχει τοποθετηθεί σε χώρους που προορίζονται για εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί στους γονείς τα πιστοποιητικά καταλληλότητας και οι σχετικοί ηλεκτρολογικοί έλεγχοι που ζητούν.

Παράλληλα, οι γονείς κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές και τις υπηρεσίες του σχολείου. Όπως αναφέρθηκε, δύο καθαρίστριες πλήρους απασχόλησης και μία μερικής καλούνται να εξυπηρετήσουν συνολικά 49 χώρους διδασκαλίας και περισσότερα από 800 τετραγωνικά μέτρα υπαίθριου χώρου (αυλής).

Ο Σύνδεσμος Γονέων ξεκαθαρίζει ότι η περίοδος της διαβούλευσης έχει εξαντληθεί και ζητά πλέον συγκεκριμένες γραπτές δεσμεύσεις, χρονοδιαγράμματα και καθορισμό υπεύθυνων φορέων για κάθε έργο και εκκρεμότητα.

«Δεν ζητούμε άλλες συναντήσεις, άλλες εξαγγελίες ή νέες υποσχέσεις. Ζητούμε πράξεις. Αν οι αρμόδιοι θεωρούν ότι το σχολείο είναι ασφαλές, να το δηλώσουν γραπτώς. Αν δεν μπορούν να το πράξουν, τότε δεν μπορούν να ζητούν από τους γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους εκεί σαν να μη συμβαίνει τίποτα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Καταληκτικά οι γονείς καλούν το Υπουργείο Παιδείας, τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τη Σχολική Εφορεία να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση της μελέτης για τη νέα πτέρυγα, στην ένταξη του έργου στον κρατικό προϋπολογισμό και στην έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, προειδοποιώντας ότι η υπομονή τους έχει πλέον εξαντληθεί.

«Αν τα παιδιά μας δεν χωρούν στα σχολεία και δεν είναι ασφαλή μέσα σε αυτά, τότε κάτι πάει πολύ λάθος σε αυτή τη χώρα», διαμηνύει ο Σύνδεσμος Γονέων, ζητώντας άμεσες απαντήσεις και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα από τους αρμόδιους φορείς.

Στη διάσκεψη παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Κουρίου Παντελής Γεωργίου, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού Ηρόδοτος Νεοφύτου, η Σχολική Έφορος Χριστίνα Τρύφωνος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λεμεσού Σταύρος Τούμπας και ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ Λάμπρος Στεφάνου, οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα του Συνδέσμου.